Hội tụ sắc màu văn hóa

Lễ hội là một trong những điểm nhấn của Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Với 16 nhóm hoạt động, Tuần lễ tạo không gian giao lưu, hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Các hoạt động trình diễn trang phục truyền thống, liên hoan nhạc cụ ngũ âm, Đờn ca tài tử Nam Bộ, giới thiệu di sản, ẩm thực và thể thao dân gian góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh văn hóa, du lịch địa phương.

Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Các gian hàng trưng bày, triển lãm giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer, góp phần quảng bá nét đẹp trong đời sống, sinh hoạt và lao động sản xuất.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh, Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc trong dòng chảy văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đây là lễ hội truyền thống thể hiện quan niệm sống hài hòa với thiên nhiên, lòng biết ơn đối với trời đất, sự trân trọng thành quả lao động và ước vọng về mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, no ấm, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu đêm Lễ hội Ok Om Bok.

Qua nghi thức cúng Trăng, những điệu múa, tiếng nhạc ngũ âm, hoạt động đua ghe Ngo và các sinh hoạt cộng đồng, những giá trị văn hóa, tinh thần tốt đẹp của đồng bào Khmer được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Văn hóa lễ hội còn là chất liệu gắn kết cộng đồng ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và tình cảm gắn bó giữa đồng bào các dân tộc trong xây dựng, phát triển quê hương Vĩnh Long và vùng đất Nam Bộ.

Chương trình nghệ thuật mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa Khmer.

Bảo tồn di sản, phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của đất nước.

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, đánh trống khai mạc đêm Lễ hội Ok Om Bok.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, tỉnh Vĩnh Long đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, thiết chế văn hóa các cấp; đẩy mạnh bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Hòa thượng Thạch Sok Xane, đại diện Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, phát biểu chào mừng đêm lễ hội.

Trong khuôn khổ Đêm Lễ hội Ok Om Bok, chương trình nghệ thuật mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa Khmer như múa Gõ Gáo, Cà-om, Sắc màu dân tộc cùng các ca cảnh ca ngợi quê hương, tình quân dân.

Lực lượng Công an giữ vững an ninh, trật tự trong đêm Lễ hội Ok Om Bok.

Điểm nhấn của đêm lễ hội là hoạt động tái hiện nghi lễ cúng Trăng, giới thiệu nguồn gốc, ý nghĩa Lễ hội Ok Om Bok, các lễ vật truyền thống và nghi thức cúng Trăng của đồng bào Khmer. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao tặng các phần quà, học bổng cho học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Khép lại chương trình là hoạt động diễu hành của các đoàn chùa Khmer quanh Ao Bà Om, kết hợp thả hoa đăng, đèn nước. Ánh đèn lung linh cùng không khí rộn ràng của lễ hội góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.