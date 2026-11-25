Lần đầu tiết lộ trọn vẹn không gian khách sạn lâu đời nhất Việt Nam
Nằm cạnh Nhà hát Thành phố, Hotel Continental Saigon giữ dáng vẻ quen thuộc qua nhiều thế hệ. Những không gian vẫn được sử dụng mỗi ngày kể chuyện TP.HCM qua các thời kỳ.
/documents/2026_11_24/continental_culturecut_23.txt
/documents/2026_11_24/continental_video_1.txt
Đang tải mô hình 3D khách sạn Continental…
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/lan-dau-tiet-lo-tron-ven-khong-gian-khach-san-lau-doi-nhat-viet-nam-post1698221.html