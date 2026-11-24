Từ tối 24/11, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về quảng trường tháp Tam Thắng ( phường Vũng Tàu, TPHCM) hòa mình vào không khí sôi động của các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Hàng nghìn người đứng chật kín quanh quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 18h, khu vực quảng trường tháp Tam Thắng đã trở nên nhộn nhịp. Người dân từ nhiều địa phương tập trung về đây để tìm vị trí thuận lợi, chờ thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật và màn pháo hoa được mong đợi.

Không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt khi các tiết mục văn nghệ lần lượt được trình diễn. Những chương trình biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp với các tiết mục nghệ thuật hiện thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày nghỉ đặc biệt này.

Nhiều gia đình có mặt từ sớm để có vị trí đẹp theo dõi chương trình văn nghệ.

Có mặt tại quảng trường từ khá sớm, chị Huỳnh Ngọc Anh, ngụ phường Rạch Dừa, cho biết chị chủ động đến sớm để tìm được vị trí thuận lợi, có thể theo dõi rõ hơn các tiết mục biểu diễn.

Theo chị Ngọc Anh, năm nay, người dân cả nước có dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam nên gia đình chị rất phấn khởi. Đây không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các thành viên trong gia đình cùng nhau tham gia những hoạt động văn hóa, khám phá và tìm hiểu sâu hơn về truyền thống, bản sắc văn hóa của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

“Gia đình tôi rất vui khi có dịp cùng nhau đến đây trải nghiệm không khí lễ hội. Những hoạt động như thế này giúp các thành viên, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa truyền thống, đồng thời gắn kết gia đình”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

Biển người đón pháo hoa tại quảng trường Tam Thắng.

Cũng có mặt tại quảng trường tháp Tam Thắng để hòa mình vào không khí ngày hội, chị Nguyễn Thị Ý Nhi, ngụ phường Tam Thắng, đánh giá Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp đặc biệt và có ý nghĩa đối với người dân.

Theo chị Nhi, điều chị ấn tượng là các hoạt động trải nghiệm văn hóa, những gian hàng truyền thống và việc giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc. Qua đó, người tham gia không chỉ được vui chơi, giải trí mà còn có thêm kiến thức, hiểu biết về sự đa dạng trong đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

“Đây là một ngày rất ý nghĩa. Khi được trực tiếp tham gia các hoạt động, tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống, tôi cảm thấy mình hiểu biết thêm nhiều điều. Những trải nghiệm này cũng mang lại năng lượng tích cực, tạo thêm hứng khởi cho những ngày làm việc mới”, chị Nhi nói.

Nhiều du khách và người dân thích thú với màn pháo hoa mãn nhãn kéo dài 15 phút.

Điểm nhấn được đông đảo người dân mong chờ trong chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút tại khu vực quảng trường. Khi những chùm pháo hoa lần lượt bừng sáng trên bầu trời, hàng nghìn người cùng hướng mắt theo dõi, chứng kiến khung cảnh rực rỡ với nhiều cảm xúc.

Nhiều người dân và du khách tranh thủ dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc pháo hoa, lưu giữ kỷ niệm trong dịp đặc biệt. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay hòa cùng âm thanh của chương trình nghệ thuật khiến không khí tại quảng trường thêm sôi động.

Với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động trải nghiệm và màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút, chương trình tại quảng trường tháp Tam Thắng mang đến không khí vui tươi, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách khi đến với Vũng Tàu.