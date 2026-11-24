Chương trình khai mạc là dấu mốc khởi đầu cho chuỗi chương trình Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị được tổ chức định kỳ vào ngày 24 hằng tháng, với lộ trình gồm 14 kỳ. Đặc biệt, từ đề án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và đăng ký bản quyền thương hiệu, chuỗi sự kiện không chỉ tạo nên dấu ấn khác biệt cho Quảng Trị, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc kiến tạo những sản phẩm đặc sắc, có sức lan tỏa và giá trị lâu dài. Qua đó đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh du lịch địa phương, thúc đẩy tăng trưởng du lịch, dịch vụ và từng bước phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026: