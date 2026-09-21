PSG hồi sinh

PSG dần tìm lại niềm vui.

Trên sân Velodrome, hai đội tạo ra thế trận giằng co với những cơ hội nguy hiểm được chia đều trong hiệp một. Không bên nào phá được thế bế tắc trước giờ nghỉ, nhưng cục diện thay đổi hoàn toàn sau khi trận đấu bắt đầu trở lại.

Cả 3 bàn thắng xuất hiện chỉ trong khoảng 10 phút. PSG khai thông thế bế tắc nhờ công của Ferran Torres ở đầu hiệp hai. Marseille nhanh chóng đáp trả khi Angel Gomes tận dụng đường chuyền từ Amine Gouiri để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, PSG không mất nhiều thời gian để tái lập lợi thế. Đội trưởng Marquinhos lên tiếng đúng lúc với bàn thắng giúp đội khách dẫn 2-1. Hy vọng giành điểm của Marseille càng trở nên mong manh khi Timothy Weah nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Chơi thiếu người, Marseille không thể tạo thêm khác biệt, qua đó chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà. Chiến thắng tiếp tục nối dài sự thống trị của PSG ở các trận "Le Classique". Trong 10 năm qua, Marseille chỉ một lần đánh bại đối thủ truyền kiếp ở cuộc đối đầu này.

Tình hình tại Marseille ngày càng đáng báo động. Sau chiến thắng ở vòng mở màn, đội bóng của Bruno Genesio thua 4 trận liên tiếp. Họ hiện chỉ có 3 điểm sau 5 vòng và đứng áp chót Ligue 1, chỉ xếp trên Le Havre với 1 điểm.

Trong khi đó, PSG dần bắt nhịp được với mùa giải mới. Sau thất bại 1-2 trước AS Monaco, thầy trò HLV Luis Enrique giành tới 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Nhà ĐKVĐ đã vươn lên thứ 6 ở Ligue 1 và còn kém đội đầu bảng 5 điểm.