Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 2026 hôm nay 21.9: Việt Nam tranh hạng 5-8 với Indonesia

Tại tứ kết, Việt Nam thất bại trước Trung Quốc và phải chuyển sang nhóm trận phân hạng. Trong khi đó, Indonesia cũng không thể vượt qua Thái Lan khi để thua 0-3.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) sẽ nỗ lực đạt thứ hạng tốt sau khi thua ở tứ kết. Ảnh: Hiền Trần

Vì thế, cuộc đối đầu giữa hai đội không chỉ mang ý nghĩa xác định thứ hạng mà còn là cơ hội để các cô gái Việt Nam hướng tới một kết quả tích cực sau khi dừng bước ở tứ kết.

Indonesia là đối thủ không xa lạ với Thanh Thúy và các đồng đội. Hai đội từng gặp nhau gần nhất tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 hồi đầu tháng 8.

Khi đó, Việt Nam khởi đầu rất thuận lợi khi thắng hai set đầu và đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, Indonesia thi đấu bùng nổ ở phần còn lại, trong khi Việt Nam đánh mất sự ổn định, qua đó ngược dòng thắng 3-2.

Thất bại ấy chắc chắn vẫn để lại nhiều tiếc nuối, nhưng bối cảnh tại ASIAD 2026 đã khác.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có lực lượng được đánh giá đồng đều hơn so với SEA V.Cup, đồng thời các VĐV đã tích lũy thêm kinh nghiệm qua những trận đấu chất lượng tại ASIAD.

Ngoài cuộc đối đầu Việt Nam - Indonesia, ngày 21.9 còn diễn ra hai trận bán kết: Thái Lan gặp Trung Quốc và Nhật Bản đối đầu Hàn Quốc.

Lịch thi đấu ngày 21.9:

11h00: Việt Nam – Indonesia (tranh hạng 5-8)

11h00: Đài Bắc Trung Hoa – Kazakhstan (tranh hạng 5-8)

14h00: Thái Lan – Trung Quốc (bán kết)

17h20: Nhật Bản – Hàn Quốc (bán kết)