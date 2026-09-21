Các môn thi đấu của ASIAD 2026

Kình ngư Phạm Thanh Bảo đã có màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại 100m ếch nam ASIAD 2026 vào sáng 21.9 khi thiết lập thành tích cá nhân tốt nhất và phá kỷ lục SEA Games do chính mình nắm giữ. Tuy nhiên, chỉ một khoảng cách rất nhỏ đã khiến “Hoàng tử ếch” không thể giành quyền vào chung kết.