Chủ tịch PSG bị điều tra hình sự

Nasser Al-Khelaifi bị điều tra hình sự. Ảnh: Reuters

Theo L'Equipe, động thái kể trên được kích hoạt sau khi tổ chức chống tham nhũng Anticor đệ đơn khiếu nại, cáo buộc người đứng đầu Paris Saint-Germain có hành vi xung đột lợi ích bất hợp pháp tại các phiên đàm phán bản quyền truyền hình Ligue 1 vào năm 2024.

Tâm điểm của cuộc điều tra nhắm vào việc ông Al-Khelaifi nắm giữ cùng lúc nhiều trọng trách, vừa là Chủ tịch PSG, vừa là người đứng đầu Tập đoàn Truyền thông beIN Media Group, đồng thời giữ ghế thành viên Hội đồng Quản trị Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP).

Tổ chức Anticor cho rằng doanh nhân người Qatar tận dụng tầm ảnh hưởng tại LFP để tác động, hướng quyết định của các ủy viên ban điều hành có lợi cho beIN Sports. Kết quả sau vòng đàm phán, mạng lưới truyền hình này đã giành quyền phát sóng trực tiếp một trận đấu mỗi tuần tại Ligue 1.

Vụ việc hiện được chuyển giao cho Lực lượng Cảnh sát Tài chính và Chống tham nhũng Pháp (Brigade financiere anticorruption) trực tiếp xử lý. Viện Công tố khẳng định quy trình tố tụng đang ở giai đoạn sơ bộ và hiện chưa đưa ra bất kỳ kết luận sai phạm pháp lý nào đối với ông Al-Khelaifi.

Vị doanh nhân người Qatar giữ chức Chủ tịch của Paris Saint-Germain từ tháng 11/2011, sau khi quỹ đầu tư Qatar Sports Investments (QSI) mua lại đội bóng.

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