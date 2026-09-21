Thống kê trận đấu Marseille 1-2 Paris Saint Germain: Marcos Aoás Corrêa tỏa sáng, Paris Saint Germain giành trọn 3 điểm

Sáng 20/9, tại nhà thi đấu Phòng Không – Không Quân đã diễn ra lễ khai mạc giải Bóng rổ Năng khiếu trẻ Thành phố Hà Nội mở rộng 2026 – Hanoi Youth Talent Cup. Với sự tham gia tranh tài của 172 đội bóng đã giúp cùng thể thức bóng rổ 3x3 giàu tốc độ, đề cao kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp. Các trận đấu nhanh chóng tạo nên bầu không khí đầy nóng bỏng.