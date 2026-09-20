Nhận định bóng đá Nice vs Lille: Chủ nhà đi tìm lời giải cho hàng công bế tắc

Nhận định bóng đá Nice vs Lille

Nice chưa tạo được sự ổn định cần thiết trong giai đoạn đầu mùa. Họ có thể kiểm soát bóng trong những khoảng thời gian dài nhưng thường thiếu đường chuyền quyết định ở khu vực một phần ba cuối sân.

Hệ thống ba trung vệ cho phép Jonathan Clauss và Niels Nkounkou dâng cao, song Elye Wahi nhiều thời điểm vẫn bị cô lập.

Mohammed Amoura cùng Gauthier Hein cần hoạt động gần trung phong hơn nếu Nice muốn tạo ra nhiều pha phối hợp trực diện trước vòng cấm Lille.

Đội khách có cách vận hành linh hoạt hơn. Nabil Bentaleb và Ngal'ayel Mukau mang lại sự cân bằng ở tuyến giữa, phía trên là những cầu thủ có khả năng đổi vị trí và khai thác khoảng trống như Hakon Haraldsson hay Dilane Bakwa.

Lille cũng không phụ thuộc duy nhất vào trung phong. Khả năng đóng góp bàn thắng từ tuyến hai giúp họ khó bị bắt bài hơn.

Nice có thể kéo trận đấu về nhịp chậm bằng cách duy trì khối đội hình chặt chẽ. Nhưng nếu tiếp tục xử lý thiếu chính xác ở khu vực quyết định, đội chủ sân Allianz Riviera rất dễ rơi vào thế phải đuổi theo tỷ số.

Dự đoán số bàn thắng trận đấu Nice vs Lille

Năm trận gần nhất của Nice xuất hiện trung bình 2,2 bàn, còn Lille ở mức 2,8 bàn.

Nice đang gặp vấn đề trong khả năng tận dụng cơ hội nên trận đấu chưa chắc có nhịp quá cởi mở.

Dự đoán: 2 bàn thắng.

Thông tin lực lượng trận đấu Nice vs Lille

Nice: Antoine Mendy, Moïse Bombito, Morgan Sanson và Laurent Abergel vắng mặt.

Lille: Hamza Igamane chấn thương.

Đội hình dự kiến trận đấu Nice vs Lille

Nice: Yehvann Diouf; Abdelmonem, Ndayishimiye, Mandza; Clauss, Witsel, Coulibaly, Nkounkou; Hein, Amoura; Wahi.

Lille: Özer; Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud; Bentaleb, Mukau; Berke Önal, Haraldsson, Bakwa; Ueda.

Dự đoán tỷ số trận đấu Nice vs Lille

Khả năng xử lý ở khu vực quyết định đang là điểm tạo ra khác biệt đáng kể giữa hai đội.

Dự đoán: Nice 0-2 Lille.