ASIAD 2026: Hàn Quốc quyết phá 'dớp' Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, sức hút của trận đấu không chỉ nằm ở tính chất chuyên môn mà còn ở thành tích đối đầu rất chênh lệch giữa hai đội. Sau 21 lần chạm trán, Hàn Quốc mới chỉ thắng 1 trận, hòa 4 và thua tới 16 trận trước Triều Tiên. Hàn Quốc có được chiến thắng duy nhất trước đối thủ trong trận đấu hồi tháng 8/2005.

Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu lần đầu giành HCV bóng đá nữ ASIAD. Thành tích tốt nhất của đội là 3 HCĐ liên tiếp tại các kỳ Đại hội năm 2010, 2014 và 2018. Tại ASIAD 2022 tổ chức năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Hàn Quốc dừng bước ở tứ kết.

HLV Shin Sang Woo của Hàn Quốc khẳng định, mục tiêu của đội là cạnh tranh chức vô địch, đồng thời thừa nhận Triều Tiên là đối thủ mạnh. Tuy nhiên, nhà cầm quân này cho rằng, trong một giải đấu diễn ra trong thời gian ngắn, những yếu tố bất ngờ có thể xuất hiện và Hàn Quốc đã chuẩn bị tốt cho trận đấu.

Phong độ của hai đội tại bảng F cũng cho thấy đây sẽ là cuộc so tài cân sức. Hàn Quốc lần lượt thắng Myanmar 5-0 và Bangladesh 6-0, ghi 11 bàn và chưa để thủng lưới. Triều Tiên thậm chí ghi tới 18 bàn sau hai trận, với các chiến thắng 10-0 trước Bangladesh và 8-0 trước Myanmar.

Cuộc đối đầu càng đáng chú ý khi 6 cầu thủ của Suwon FC Women góp mặt trong đội hình Hàn Quốc. Hồi tháng 5 vừa qua, Suwon FC Women từng chạm trán Naegohyang Women's FC của Triều Tiên ở bán kết AFC Women's Champions League tổ chức trên sân nhà. Naegohyang bị dẫn trước nhưng ngược dòng thắng 2-1, sau đó đánh bại Tokyo Verdy Beleza 1-0 ở chung kết để giành chức vô địch.

Ở cấp độ đội tuyển, Hàn Quốc vẫn chưa tìm được lời giải cho bài toán Triều Tiên. Tiền vệ kỳ cựu Ji So Yun, người giữ kỷ lục về số lần khoác áo và số bàn thắng cho đội tuyển nữ Hàn Quốc, cũng chưa từng đánh bại đối thủ này kể từ khi bắt đầu sự nghiệp quốc tế năm 2006. Trước trận đấu, Ji So Yun nhấn mạnh khả năng kiểm soát tâm lý và hạn chế sai lầm sẽ có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với Hàn Quốc nếu muốn chấm dứt chuỗi kết quả bất lợi trước Triều Tiên và giành ngôi đầu bảng F.

Trận Hàn Quốc - Triều Tiên diễn ra lúc 16h00 theo giờ địa phương (tức 14h00 theo giờ Việt Nam) ngày 21/9 trên sân Ecopa. Với hai đội đã chắc suất tứ kết, cuộc đối đầu này không chỉ quyết định vị trí dẫn đầu bảng F mà còn là màn thử sức đáng chú ý trước vòng đấu loại trực tiếp.