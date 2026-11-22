NHẠC HIỆU

MC1: Quý vị đang nghe Podcast Xây dựng Đảng, phát trên Báo điện tử Lào Cai ngày 22/11/2026.

MC2: Thưa quý vị! Phần đầu chương trình hôm nay là điểm tin những hoạt động nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh Lào Cai tuần qua. Tiếp đó là các phóng sự về phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mời quý vị lắng nghe.

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TIN TỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

MC2: Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), các lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

MC1: Tại thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng, đồng chí Dương Quốc Huy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến dự và chung vui với cán bộ, nhân dân trong thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đoàn kết, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; gắn bảo tồn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững; quan tâm hỗ trợ các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo, xây dựng khu dân cư an toàn, bình yên.

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MC1: Sáng 18/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác nhân quyền tại tỉnh Lào Cai”.

MC2: Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác nhân quyền; đánh giá thực trạng, nhận diện khó khăn, thách thức trên địa bàn tỉnh. Từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị để phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm quyền con người, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự và chủ quyền, biên giới quốc gia.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ cơ sở lý luận về quyền con người, khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là tôn trọng tính phổ quát của quyền con người, gắn với điều kiện cụ thể và lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng thời, đánh giá thực trạng công tác giáo dục quyền con người trong các trường học trên địa bàn tỉnh; nội dung, phương thức đấu tranh về nhân quyền và yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong hệ thống chính trị; thực tiễn công tác tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quyền con người và lợi ích hợp pháp của Nhân dân tại tỉnh Lào Cai.

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MC2: Đảng ủy phường Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị triển khai Đề án xây dựng thí điểm mô hình “Phường xã hội chủ nghĩa”.

MC1: Bám sát Đề án số 17 và Kế hoạch số 144 của Tỉnh ủy; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lào Cai đã ban hành Đề án số 06, Kế hoạch số 256. Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu phường Lào Cai đạt các tiêu chí “Phường xã hội chủ nghĩa”, phát triển toàn diện, kinh tế nhanh và bền vững; đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của Nhân dân không ngừng được nâng cao; xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, hiện đại, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quản trị hiệu lực, hiệu quả và chuyển đổi số toàn diện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, lộ trình và trách nhiệm thực thi, bảo đảm Đề án có tính khả thi cao và tạo chuyển biến rõ nét. Trong khuôn khổ hội nghị, phường Lào Cai chính thức phát động phong trào thi đua thực hiện Đề án trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, hành động thiết thực vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân”. Đồng thời kích hoạt, khởi động 15 mô hình thực hiện Đề án, gồm: 12 mô hình chung theo Đề án của tỉnh và 3 mô hình riêng gắn với đặc thù đô thị cửa khẩu biên giới.

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MC1: Ngày 18/11, Ban chấm sơ khảo Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng) lần thứ XI – năm 2026 tổ chức họp, thống nhất kết quả chấm vòng sơ khảo, triển khai các nội dung chuẩn bị cho vòng chung khảo.

MC2: Sau một năm phát động, Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng có sự tham gia của 19 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 10 cơ quan báo chí địa phương và Trung ương, với tổng số 185 tác phẩm dự thi. Qua vòng sơ loại, 123 tác phẩm đủ điều kiện vào chấm sơ khảo, gồm: 33 tác phẩm báo in, 51 tác phẩm báo điện tử, 11 tác phẩm phát thanh, 20 tác phẩm truyền hình và 8 tác phẩm báo ảnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban sơ khảo đã trao đổi, thống nhất phương pháp và cách thức tổ chức chấm giải; tập trung thảo luận các tiêu chí đánh giá, bảo đảm việc chấm điểm được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm, đúng thể lệ và quy chế của giải. Từ đó, thống nhất kết quả chấm vòng sơ khảo, đề xuất giới thiệu các tác phẩm vào vòng chung khảo.

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MC2: Đến giữa tháng 11, tất cả các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành phân quyền quản lý hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; 85% đảng viên đã truy cập, sử dụng ứng dụng; 100% đảng ủy xã, phường triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ.

MC1: Bên cạnh đó, hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương theo dõi 398 nhiệm vụ với 1.912 tài khoản, được cấp đến cấp xã theo 4 khối. Nhiều đảng ủy cơ sở đã và đang đẩy nhanh tiến độ số hoá, tạo lập dữ liệu, hồ sơ đảng viên điện tử. Đến nay, cơ sở dữ liệu đảng viên toàn tỉnh đã chỉnh lý đạt 99%, số hóa hơn 91% trang tài liệu về công tác Đảng.

Theo chỉ đạo của tỉnh, các đảng bộ phấn đấu hoàn thành việc làm sạch dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên và số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 30/11 này.

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MC1: Quý vị thân mến! Cách đây gần tám thập niên, lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất", đã thắp lên ngọn lửa cách mạng, kết tinh thành sức mạnh nội sinh đưa dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn thác ghềnh.

MC2: Ở tỉnh biên cương Lào Cai, tinh thần thi đua yêu nước lan tỏa khắp nơi. Thực tế thời gian qua đã chứng minh chân lý: Nơi nào tổ chức tốt phong trào thi đua, khơi dậy được khát vọng cống hiến của Nhân dân, nơi đó tạo ra bứt phá. Đó cũng là câu trả lời đanh thép nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu quả của các phong trào, hành động cách mạng ở cơ sở.

Để biến khát vọng thành hiện thực, công tác thi đua, khen thưởng được Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm. Với 21 khối thi đua, 14 cụm thi đua các sở, ngành và 61 cụm thi đua trường học được duy trì nền nếp, khí thế thi đua lan tỏa sâu rộng đến từng thôn bản, cơ quan, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phong trào thi đua yêu nước đã và đang tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.

Tháng 10, khi năm 2026 bước vào chặng nước rút, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tinh thần xuyên suốt là rõ việc, rõ tiến độ, đề cao trách nhiệm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, điều hành.

Sau 10 tháng, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả tốt. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 18.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao; sản xuất công nghiệp tăng trưởng 11%. Đặc biệt, tỉnh đã chấp thuận đầu tư 48 dự án mới, với tổng vốn đăng ký gần 32.500 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ. Những kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút đầu tư, mở ra dư địa và động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội và an sinh tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 23.200 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 71%. Đáng chú ý, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí đạt 94,5%, vượt kế hoạch đề ra. Công tác đền ơn đáp nghĩa cũng đạt kết quả nổi bật với 90 hài cốt liệt sĩ được quy tập. Những con số ấy cho thấy sự phát triển không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế, mà còn ở chất lượng cuộc sống và sự chăm lo đối với người dân.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, toàn tỉnh kết nạp gần 4.000 đảng viên, vượt kế hoạch năm; tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, 32 xã, phường đã được công nhận đạt tiêu chí “không ma túy”; các địa phương còn lại đang hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Mỗi phong trào thi đua ở Lào Cai hôm nay chính là một "lời hiệu triệu" hành động. Khi lòng yêu nước được cụ thể hóa bằng những công trình, những sáng kiến và hiệu quả công việc mỗi ngày, đó là "lá chắn thép" vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa Lào Cai vững vàng bứt phá trên hành trình phát triển nhanh và bền vững.

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MC2: Thưa quý vị! Hơn 1 tháng nữa, năm 2026 sẽ khép lại. Thời gian không còn nhiều, trong khi nhiều công trình, chỉ tiêu và nhiệm vụ vẫn cần tập trung hoàn thành. Vì vậy, các phong trào thi đua đang được các địa phương cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

MC1: Tại xã Chiềng Ken, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Địa hình đồi núi chia cắt, giao thông khó khăn, mưa kéo dài, trong khi lực lượng cán bộ còn mỏng, khiến việc triển khai các công trình gặp nhiều trở ngại. Trước yêu cầu tiến độ, địa phương đang tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bám sát từng công trình để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân. Ông Triệu Quốc Chưởng, Trưởng phòng Kinh tế xã Chiềng Ken, cho biết:

Băng: “Đến nay, giải ngân vốn đầu tư công đạt 80,1%, đối với chương trình mục tiêu quốc gia đạt 68%. Chúng tôi cam kết với tỉnh đến ngày 30/12 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch”.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, Chiềng Ken tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án giao thông. Thông qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, địa phương từng bước tạo sự đồng thuận, giúp người dân hiểu và ủng hộ các công trình phục vụ lợi ích chung. Sự đồng lòng của người dân đang tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai tuyến đường được thuận lợi hơn. Ông Lương Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Ken, cho biết:

Băng: “Một số nhiệm vụ như giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án, nhất là dự án tỉnh lộ 151B, hiện nay cơ bản đã được kiểm đếm và thống kê. Nhân dân ủng hộ rất cao để giải tỏa mặt bằng, nhường mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện tuyến đường giao thông”.

Từ thực tế ở Chiềng Ken cho thấy, muốn hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch, phải tập trung giải quyết những khâu còn vướng mắc, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung. Tinh thần này cũng đang được các địa phương trong tỉnh cụ thể hóa bằng những phong trào thi đua gắn với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Tại phường Cam Đường, trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, có 14 chỉ tiêu đã đạt, còn 5 chỉ tiêu cần tiếp tục đẩy mạnh. Địa phương lựa chọn những nhiệm vụ cụ thể để phát động thi đua, tạo động lực hoàn thành kế hoạch. Ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Chủ tịch UBND phường Cam Đường, khẳng định:

Băng: "Chúng tôi phát động các phong trào thi đua như 30 ngày thực hiện thu ngân sách. Hiện tại 5 chỉ tiêu đã hoàn thành trên 85%”.

Mỗi địa phương có những đặc thù, nhưng điểm chung là đều đang hướng phong trào thi đua vào những phần việc cụ thể, những khâu còn khó khăn, những chỉ tiêu cần tăng tốc. Bởi, thi đua không chỉ được đo bằng khí thế trong các đợt phát động, mà phải được chứng minh bằng tiến độ công việc, bằng những vướng mắc được tháo gỡ và những mục tiêu được hoàn thành. Qua đó, tạo động lực để giải quyết việc khó, việc tồn đọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NHẠC KẾT

MC2: Podcast Xây dựng Đảng của Báo điện tử Lào Cai đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo!