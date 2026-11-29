Chiều 29/11, lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, nạn nhân thứ hai trong vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra trên Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã, đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hai nạn nhân là anh Vàng A Chứ (SN 1994) và ông Vàng A Chống (SN 1976), cùng quê xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, anh Chứ tử vong tại hiện trường, còn ông Chống được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Theo lãnh đạo xã Bảo Lâm 5, hai người từ Phú Thọ vào Lâm Đồng làm thuê, thu hái cà phê.

Hiện chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đang kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí đưa thi thể hai nạn nhân về quê an táng.

Trước đó, khoảng 9h ngày 29/11, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 47RM-007… do tài xế Trần Quang Thịnh (SN 1990, trú phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 28 theo hướng Gia Nghĩa đi Bảo Lâm 5. Khi đến khu vực cầu 5, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 19AC-044… do anh Vàng A Chứ điều khiển, chở theo anh Vàng A Chống dẫn tới hậu quả đau lòng trên.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.