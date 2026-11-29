Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay cho biết, vào lúc 15h ngày 29/11, đơn vị phối hợp với Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng di dời thành công quả bom còn sót lại sau chiến tranh, nằm lộ thiên tại điểm sạt lở thuộc Km9, Quốc lộ 15D, thôn La Lay, xã La Lay.

Video: Lực lượng công binh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận, di dời quả bom MK82, trọng lượng khoảng 250kg, ra khỏi điểm sạt lở trên Quốc lộ 15D.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định vật thể được phát hiện là bom MK82, ký hiệu L500B, trọng lượng khoảng 250kg. Quả bom có dạng hình trụ, thân kim loại đã gỉ sét, một đầu bị biến dạng.

Trước đó, việc tiếp cận, di chuyển quả bom gặp nhiều khó khăn do địa hình khu vực sạt lở cao, hiểm trở, khối lượng đất đá lớn, bên dưới là vực sâu. Phương án tiếp cận từ phía dưới lên được đánh giá không bảo đảm an toàn.

Để đưa quả bom ra khỏi khu vực nguy hiểm, trưa 29/11, lực lượng chức năng phải nhờ thôn đội trưởng và người dân am hiểu địa hình dẫn đường, đi vòng qua núi theo lối đường rừng để tiếp cận hiện trường và tổ chức di dời.

Quả bom được lực lượng công binh di dời ra khỏi điểm sạt lở trên Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: A.Q)

Sau khi được đưa ra khỏi vị trí sạt lở, quả bom sẽ được vận chuyển về khu tập trung để tổ chức hủy nổ theo quy định.

Quốc lộ 15D vẫn chưa thể thông xe

Liên quan đến công tác khắc phục điểm sạt lở, đại diện Trung tâm Quản lý, bảo trì giao thông và hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã bố trí máy móc, phương tiện và nhân lực tại hiện trường, phấn đấu thông tuyến trong tối 29/11.

Tuy nhiên, khu vực sạt lở hiện xuất hiện nhiều vết nứt, đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, máy móc, phương tiện chưa thể tiếp cận vị trí sạt lở để triển khai thi công.

Đất đá với khối lượng lớn từ ta luy dương sạt trượt, vùi lấp mặt đường Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, gây ách tắc giao thông. (Ảnh: A.Q)

Hiện các cơ quan chức năng đang tính toán phương án tổ chức thi công từ phía trên đỉnh ta luy xuống nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục sự cố.

Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, khoảng 6h30 ngày 28/11, tại Km9+400 trên Quốc lộ 15D xảy ra sạt lở ta luy dương, với khối lượng đất đá ước tính khoảng 1.500m³, gây ách tắc giao thông. Trong quá trình khắc phục, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể nghi bom còn sót lại sau chiến tranh, nằm lộ thiên trên lớp đất đá sạt lở.