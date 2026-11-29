Phường Hòa Khánh đồng loạt tổ chức bầu Tổ trưởng tổ dân phố. Ảnh: T.HƯƠNG - Q.THẮNG

*Ngày 29/11, 52 tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Khánh đồng loạt tổ chức hội nghị bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong ngày 29/11, hội nghị bầu cử tại các khu dân cư được tiến hành đầy đủ các bước theo đúng trình tự, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố. Ảnh: T.HƯƠNG - Q.THẮNG

Ông Đinh Hữu Phúc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Khánh cho biết, UBND phường tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tổ dân phố chuẩn bị và tổ chức bầu cử đúng quy trình.

Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia bầu trưởng tổ dân phố dân chủ và thành công.

Anh Đinh Văn Mai, người vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Tổ trưởng tổ dân phố Hòa Phú 6 cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và chính quyền địa phương, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, tích cực tham gia các phong trào tại khu dân cư. (THU HƯƠNG - QUANG THẮNG)

[VIDEO] - Người dân Phường Hòa Khánh tham gia hoạt động bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố:

*Sáng 29/11, cử tri đại diện các hộ gia đình tại 7/7 thôn trên địa bàn xã Lãnh Ngọc tham gia hội nghị bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cử tri xã Lãnh Ngọc tham gia bỏ phiếu bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: N.HƯNG

Các hội nghị được tổ chức đồng loạt từ 7 giờ tại nhà văn hóa các thôn, với sự tham dự và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các đơn vị liên quan.

Dù thời tiết mưa nhiều, đông đảo cử tri đại diện các hộ gia đình vẫn chủ động sắp xếp công việc đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.

Trước đó, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị; đồng thời phổ biến rộng rãi thông tin về nhân sự được giới thiệu ứng cử. Nhờ vậy, cử tri tham dự đông đủ, thực hiện việc lựa chọn Trưởng thôn đúng trình tự, quy định.

Tỷ lệ cử tri xã Lãnh Ngọc tham gia bầu cử Trưởng thôn đạt 98%. Ảnh: N.HƯNG

Đến trưa cùng ngày, xã Lãnh Ngọc đã hoàn thành công tác bầu cử với sự tham gia của 3.208/3.288 cử tri đại diện hộ gia đình (đạt tỷ lệ 98%).

Việc kiện toàn đội ngũ Trưởng thôn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ sở, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương. (NGUYỄN HƯNG)

* Cùng ngày, các thôn trên địa bàn xã Trà Liên đồng loạt tổ chức bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong lựa chọn người đại diện cho cộng đồng dân cư.

Cử tri các điểm bầu cử chọn trưởng thôn bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Tại các điểm bầu cử, cử tri có mặt từ sớm để tìm hiểu thông tin về người được đề cử làm Trưởng thôn. Sau khi nghe giới thiệu nhân sự, cử tri thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Kết quả, hơn 1.700 cử tri tại các thôn Tak Nú, Làng Gạch, Tak Kót, Tak Ngưi, Ba Hương và Phương Đông tham gia bầu cử. 100% cử tri có mặt tại các điểm bầu cử thống nhất lựa chọn nhân sự được đề cử.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Liên Lê Thị Thu Vân tặng hoa chúc mừng Trưởng thôn Làng Gạch.

Việc bầu Trưởng thôn góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân trực tiếp lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cộng đồng dân cư.

Trong bối cảnh địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đội ngũ Trưởng thôn có vai trò quan trọng trong tập hợp nhân dân, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. (DIỄM LỆ - TUẤN TÚ)

*Trưa 29/11, 100% cử tri đại diện hộ gia đình tại 12 thôn trên địa bàn xã Thăng Điền đã hoàn thành công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cử tri tham gia bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: GIANG BIÊN

Tại thôn Kế Xuyên, dù trời mưa, nhiều cử tri có mặt từ sớm để tham gia lễ chào cờ, hát Quốc ca và biểu quyết thống nhất hình thức bầu cử. Sau khi danh sách ứng cử viên được thông qua, cử tri tiến hành bỏ phiếu, lựa chọn người đảm nhận vai trò Trưởng thôn trong nhiệm kỳ mới.

Trước đó, xã Thăng Điền triển khai quy trình nhân sự theo quy định, đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Toàn xã có 11.266 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu tại 12 điểm bầu cử tương ứng với 12 thôn.

Ban nhân dân thôn Bình Trung ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: GIANG BIÊN

Tại thôn Bình Trung, gần 800 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ cử tri ủng hộ tân Trưởng thôn lên đến 99,2%. Sau khi công bố kết quả, Trưởng thôn Bình Trung ra mắt và nhận nhiệm vụ trước toàn thể cử tri trong thôn.

Từ 22 thôn ban đầu, sau ngày 1/7/2026, xã Thăng Điền được sắp xếp, sáp nhập còn 12 thôn với địa bàn rộng và quy mô dân số khá đông. Thực tế này đặt ra yêu cầu đối với mỗi thôn mới trong việc chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò hạt nhân tại cơ sở, góp phần cùng xã Thăng Điền phát triển vững mạnh trên chặng đường mới. (GIANG BIÊN)

* Dù mưa lớn kéo dài khiến nước sông Thu Bồn dâng cao, gây ngập cục bộ một số tuyến đường, nhưng ngay từ sáng sớm 29/11, đông đảo cử tri tại 10 thôn trên địa bàn xã Quế Phước vẫn đội mưa đến các nhà văn hóa thôn để tham gia bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025-2030.

Cử tri thôn Phước Hội (xã Quế Phước) tìm hiểu thể lệ bầu cử và quy trình bỏ phiếu. Ảnh: MINH THÔNG

Theo ghi nhận tại các khu vực bỏ phiếu từ đầu giờ sáng, dù thời tiết diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến việc đi lại, nhiều cử tri vẫn chủ động sắp xếp công việc để đến điểm bỏ phiếu từ sớm. Tại các nhà văn hóa thôn, công tác trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách người ứng cử và chuẩn bị hòm phiếu được thực hiện trang trọng, chu đáo. Các tổ bầu cử tích cực hướng dẫn cử tri quy trình bỏ phiếu, bảo đảm công khai, dân chủ và đúng luật định.

Trực tiếp có mặt tại điểm bỏ phiếu từ sớm, cử tri Đỗ Thành Long (thôn Bình Yên) phấn khởi chia sẻ: “Bà con ở đây thống nhất và đồng thuận rất cao. Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm chọn ra người đủ tâm, đủ tầm làm cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Nhiệm kỳ mới gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương nên người dân rất quan tâm và gửi gắm nhiều kỳ vọng”.

Để ngày bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối trong điều kiện mưa lũ, các tổ bầu cử tại cơ sở đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó từ sớm.

Tại thôn Phước Hội - nơi có 471 đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu, ông Trần Quốc Anh, Tổ trưởng Tổ bầu cử thôn cho biết, ngay sau khi thành lập, tổ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, hoàn tất chỉnh trang nhà văn hóa và đẩy mạnh tuyên truyền đến từng khu dân cư.

“Dù trời mưa lớn, bà con vẫn đi bầu rất đông ngay từ sáng sớm. Để bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã và lực lượng an ninh cơ sở đã tổ chức tuần tra xuyên đêm. Đặc biệt, chúng tôi đã dự trù phương án dùng ghe hỗ trợ đưa đón cử tri tại khu vực tổ 4 nếu nước lũ dâng cao gây chia cắt, quyết tâm không để người dân nào bị gián đoạn quyền bầu cử trong buổi sáng”, ông Anh nói.

Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025-2030 tại xã Quế Phước thu hút hơn 3.387 đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu, đại diện cho hơn 14.000 nhân khẩu toàn xã.

Đáng chú ý, đợt bầu cử này diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập từ 13 thôn xuống còn 10 thôn.

Với địa bàn mở rộng và dân cư phân bố không đồng đều, vai trò của trưởng thôn càng trở nên then chốt trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại cộng đồng.

Đến nay, 10/10 thôn trên địa bàn xã Quế Phước đã hoàn thành công tác bầu cử, bảo đảm an toàn, đúng trình tự, tiến độ và bầu đủ 10 trưởng thôn nhiệm kỳ 2025-2030. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của nhân dân.