[Video] Đắk Lắk tiếp tục di dời người dân trong đêm đến nơi an toàn
Từ đêm 28 đến rạng sáng 29/11, khu vực tỉnh Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.Tại xã Hòa Thịnh, lực lượng Công an xã đã dùng nhiều phương tiện máy cày hỗ trợ người dân di chuyển qua các tuyến đường đang bị ngập sâu bảo đảm an toàn.
Tối 28/11, chính quyền xã Đồng Xuân đã di dời tổng cộng 425 hộ dân ở vùng trũng thấp, ven sông, có nguy cơ bị ngập đến nơi an toàn. Xã Xuân Phước cũng di dời gần 40 hộ dân trong đêm đến nơi an toàn. Mưa lớn cũng khiến một số đoạn trên tuyến đường ĐT647, ĐT642, Quốc lộ 19C, Quốc lộ 29 bị ngập sâu, chia cắt trong đêm 28/11 rạng sáng 29/11.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-dak-lak-tiep-tuc-di-doi-nguoi-dan-trong-dem-den-noi-an-toan-post1006244.html