Đến 6 giờ sáng 29-11, mưa lớn gây ngập 364 nhà của người dân tại các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc, An Nhơn Nam và xã Cát Tiến. Toàn tỉnh đã di dời 184 hộ dân với 602 nhân khẩu đến nơi an toàn và chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ban CHQS xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các lực lượng khắc phục sạt lở tại khu vực cầu Đồng Sim, thôn Tây Xuân.

Mưa lớn cũng gây ra những thiệt hại về hạ tầng như: Sạt lở, xói lở, sụt lún taluy, mố cầu tại cầu Bà Lương, cầu đường sắt qua Suối Bụt (xã Canh Vinh); sạt lở mặt đường bê tông nông thôn tại xã Tây Sơn (khoảng 3m), bờ suối và kênh mương.

Đáng chú ý, một số tuyến đường bị ngập cục bộ, chia cắt, gồm các đoạn trên quốc lộ 1A, quốc lộ 19, ĐT.639 cũ và các ngầm tràn tại phường An Nhơn, An Nhơn Nam; các xã Cát Tiến, Vĩnh Thịnh, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Đông, Bình Dương và Tây Sơn.

Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các địa phương, các lực lượng Quân đội, Công an đã phong tỏa những điểm sạt lở, sụt lún nguy hiểm; triển khai thu dọn đất đá, khắc phục hư hỏng để sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại phường Hoài Nhơn Bắc và xã Cát Tiến sáng 29-11, đồng chí Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống và thuốc men cho các hộ dân đang bị cô lập. Ngay sau khi nước lũ rút, triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân…