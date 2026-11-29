UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) và thẩm định hồ sơ xét khen thưởng.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận chuyên môn tham mưu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về TĐ-KT; chủ động xây dựng kế hoạch, hưởng ứng các phong trào thi đua và hướng dẫn khen thưởng theo chuyên đề do tỉnh phát động, triển khai. Công tác khen thưởng phải gắn với kế hoạch công tác hằng năm, 5 năm và các nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, đề nghị khen thưởng gắn với chương trình công tác, kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết, ngày lễ, ngày kỷ niệm; gửi hồ sơ đề nghị bảo đảm thời gian quy định.

Quang cảnh hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2026 của Cụm thi đua số 1 (thuộc Cụm thi đua các xã, phường, đặc khu của tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng tổ chức xét chọn, kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thành tích, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ, số lượng đề nghị khen thưởng; bảo đảm xét chọn công khai, khách quan, công bằng, đúng thành tích, đúng đối tượng.

Trong đó, chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có thành tích tiêu biểu xuất sắc, mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung, đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng của đơn vị mình.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải nêu rõ căn cứ pháp lý, hình thức khen thưởng, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, thành tích; phải đầy đủ thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục và tuyến trình. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn hoặc hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan, đơn vị, địa phương phải rà soát, hoàn thiện trước khi trình; không đề nghị khen thưởng trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Cơ quan thẩm định phải thông báo cho đơn vị trình, tập thể, cá nhân biết đối với trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục và phải nêu rõ lý do; đồng thời, tham mưu tăng cường kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác khen thưởng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh, báo cáo những bất cập, phát sinh trong quá trình tổ chức, triển khai pháp luật về TĐ-KT có hiệu lực từ ngày 1-10-2026 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh giải quyết. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác TĐ-KT; thẩm định hồ sơ đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền; kịp thời hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hoặc tham mưu xử lý hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu; không tham mưu trình khen thưởng trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.