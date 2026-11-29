Tham dự buổi lễ có đồng chí U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34; đại diện các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, nhân dân.

Thực hiện nghi lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: PHÚ NHIÊU

Trước đó, từ tháng 10 đến tháng 11-2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn phường Đăk Cấm, Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) và Ban Chỉ huy Quân sự phường Đăk Cấm đã cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể gồm 6 liệt sĩ.

Đưa các Anh hùng liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum. Ảnh: PHÚ NHIÊU

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đồng chí U Huấn cùng các đại biểu, đại diện lực lượng vũ trang và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ và mộ tập thể được an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum.