Bộ Xây dựng thống nhất chuyển hoạt động đường sắt từ ga Hà Nội, Giáp Bát về ga Phú Xuyên nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian quốc lộ 1A. Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ, đề nghị Hà Nội chỉ đạo nâng cấp ga Phú Xuyên tạm, phải đảm bảo quy mô, điều kiện đảm nhận toàn bộ hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa hai ga Hà Nội, Giáp Bát.

Khánh thành năm 1902, ga Hà Nội (ga Hàng Cỏ) là một trong những công trình giao thông lâu đời nhất của Thủ đô. Hơn 120 năm qua, nhà ga không chỉ giữ vai trò đầu mối vận tải đường sắt quan trọng mà còn gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người dân Hà Nội.

Theo ghi nhận, hoạt động vận tải hành khách tại ga Hà Nội hiện vẫn diễn ra bình thường với các chuyến tàu Bắc - Nam và liên tỉnh được khai thác hằng ngày. (Ảnh: GHN)

Ga Hà Nội là điểm đầu và điểm cuối của nhiều đoàn tàu khách trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Mỗi ngày, nhà ga phục vụ lượng lớn hành khách đi lại giữa Hà Nội và các địa phương trên cả nước.

Bên cạnh hành khách trong nước, ga Hà Nội cũng là điểm khởi hành quen thuộc của nhiều du khách quốc tế lựa chọn trải nghiệm đường sắt tại Việt Nam.

Sau nhiều lần cải tạo, nâng cấp, ga Hà Nội được bổ sung thêm nhiều hạng mục phục vụ hành khách và vận hành khai thác.

Hệ thống mái che và cầu vượt bộ hành giúp việc di chuyển giữa các sân ga thuận tiện hơn cho hành khách.

Ứng dụng các bot tự động hỗ trợ người dân mua vé trực tuyến một cách dễ dàng, thuận tiện, không phải đến trực tiếp quầy bán vé, đặc biệt trong những thời điểm lượng khách tăng cao.

Hơn 120 năm kể từ khi đi vào hoạt động, ga Hà Nội vẫn ngày ngày đón, tiễn hàng nghìn lượt hành khách, tiếp tục giữ vai trò là đầu mối giao thông quan trọng của Thủ đô.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Chính phủ giao UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ phương án cải tạo, nâng cấp ga Phú Xuyên hiện tại và xây dựng mới các công trình phụ trợ đảm bảo đầy đủ quy mô, điều kiện kỹ thuật, tổ chức chạy tàu để đảm bảo chuyển toàn bộ hoạt động đón, trả khách của các ga đường sắt quốc gia tại ga Hà Nội và vận tải hàng hóa tại ga Giáp Bát hiện nay về ga Phú Xuyên; đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ tác động kinh tế - xã hội, đảm bảo khả thi về tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Cùng đó, thỏa thuận, thống nhất với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam về hồ sơ thiết kế ga Phú Xuyên tạm, phương án tổ chức chạy tàu, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn chạy tàu và khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa, không làm đứt gãy chuỗi vận tải đường sắt quốc gia. Sau khi hoàn thành các nội dung này, UBND TP Hà Nội báo cáo Chính phủ để xem xét quyết định.

Trường hợp đầu tư ga tạm Phú Xuyên, sau khi hoàn thành xây dựng ga tạm Phú Xuyên, tổ chức khai thác thử đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu vận tải đường sắt, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra và tổ chức bàn giao đoạn tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Hà Nội hiện hữu cho UBND TP Hà Nội để triển khai thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Sau hơn 120 năm hoạt động, ga Hà Nội vẫn duy trì nhịp khai thác sôi động với hàng chục đoàn tàu ra vào mỗi ngày. Không chỉ giữ vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, công trình còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, kiến trúc và ký ức đô thị của Hà Nội.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Chính phủ đề xuất chuyển hoạt động đón, trả khách và vận tải hàng hóa tại ga Hà Nội, ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên để phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian quốc lộ 1. Theo phương án đề xuất, sẽ tổ chức khai thác ga tạm Phú Xuyên. Việc đi lại của hành khách, kết nối ga Phú Xuyên với ga Hà Nội và ngược lại bằng xe bus, hoạt động 24/24h các ngày trong tuần. Đối với vận tải hàng hóa, sẽ thực hiện trung chuyển từ ga Phú Xuyên đến ga Yên Viên và ngược lại. Ga Phú Xuyên cách ga Hà Nội khoảng 35km về phía Nam, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.