Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh có 43 cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT. Trong tháng 10, có 212.924 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, với tổng chi phí được thanh toán là 185 tỷ đồng.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm y tế cho người dân tại điểm tư vấn ở cơ sở khám, chữa bệnh.

Lũy kế 10 tháng, toàn tỉnh ghi nhận 1.993.860 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, tăng 64.353 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Tổng chi phí khám, chữa bệnh BHYT là 1.820 tỷ đồng, bằng 92,67% dự toán được giao năm 2026. So với cùng kỳ năm trước, chi phí khám, chữa bệnh BHYT tăng 154 tỷ đồng.

Trước xu hướng gia tăng lượt khám và chi phí điều trị, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục theo dõi, phân tích dữ liệu trên Hệ thống Giám sát; phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, xác định nguyên nhân đối với những trường hợp, nhóm chi phí có mức tăng cao để có giải pháp phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có thẻ BHYT và sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm.

Trong tháng cuối năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường kiểm soát chi phí, phấn đấu thực hiện chi khám, chữa bệnh BHYT trong phạm vi dự toán được giao.