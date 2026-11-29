Các đơn vị chức năng tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo tại những vị trí ngập sâu, chủ động ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Các tuyến Quốc lộ, cao tốc do Trung ương quản lý cơ bản thông suốt

Theo tổng hợp của Cục Đường bộ Việt Nam, trong hai ngày 28 và 29/11, tình hình giao thông trên địa bàn Khu Quản lý đường bộ II, gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế, cơ bản ổn định. Khu vực chỉ xuất hiện mưa nhỏ, mưa vừa ngắt quãng, chưa ghi nhận thiệt hại lớn đối với hệ thống đường bộ.

Tại địa bàn Khu Quản lý đường bộ III, mưa lớn từng đợt gây ngập mặt đường và sạt lở ta-luy tại một số vị trí. Tuy nhiên, các đơn vị quản lý đã kịp thời huy động lực lượng xử lý, khôi phục lưu thông.

Cụ thể, trên Quốc lộ 1, đoạn Km1093+350-Km1093+500 (tuyến tránh Đức Phổ, do BOT Thiên Tân quản lý), nước ngập sâu từ 25-30cm trên chiều dài khoảng 150m, đã rút hoàn toàn lúc 15 giờ 45 phút ngày 28/11. Tại đoạn Km1230+120-Km1230+170, thuộc phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, nước ngập sâu từ 40-60cm, cũng đã rút hết lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày, giao thông trở lại bình thường.

Trên tuyến cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh, tại Km1223+200-Km1223+400, khoảng 120m³ đất, cát sạt lở, lấp rãnh dọc và tràn ra một nửa mặt đường. Đơn vị quản lý đã hoàn thành hót dọn lúc 22 giờ ngày 28/11. Tại nhánh 4 nút giao Km1224+388, khoảng 40m³ đất, cát tràn ra một phần ba mặt đường, được xử lý xong lúc 3 giờ 45 phút ngày 29/11.

Trên tuyến Trường Sơn Đông, đoạn qua thành phố Đà Nẵng, điểm sạt lở tại Km128+500 gây tắc đường từ 16 giờ 15 phút ngày 28/11 đã được đơn vị bảo dưỡng khẩn trương hót dọn, tổ chức thông xe một vệt lúc 19 giờ 15 phút cùng ngày.

Đối với các tuyến Quốc lộ, cao tốc thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ I và Khu Quản lý đường bộ IV, tình hình giao thông cơ bản an toàn, ổn định.

Khẩn trương khắc phục sạt lở, kiểm soát các điểm ngập trên đường địa phương

Trên hệ thống Quốc lộ được phân cấp cho địa phương quản lý và các tuyến đường tỉnh, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở ta-luy dương, ngập sâu tại nhiều ngầm, tràn và cầu giao thông. Các Sở Xây dựng đã phối hợp chính quyền cơ sở tổ chức kiểm tra hiện trường, bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn và triển khai các biện pháp khắc phục.

Tại thành phố Huế, sạt lở đất đá xảy ra tại Km61+250 Quốc lộ 49 đi A Lưới. Vị trí này đã được khắc phục, bảo đảm thông xe. Tuy nhiên, các điểm Km61+200, Km65+800 và Km75+300 vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, cần tiếp tục được theo dõi, kiểm tra.

Tại thành phố Đà Nẵng, mưa lớn gây ngập sâu từ 0,8-1,2m trên Quốc lộ 14H, đoạn Km65+402-Km66+675 qua xã Quế Phước. Một số vị trí trên Tỉnh lộ 615, gồm Km7+800-Km8+000 và cầu Sơn Km43+727, cùng Tỉnh lộ 615B tại ngầm Sông Tum Km15+800 và cầu Tiên Phước Km17+729, cũng bị ngập từ 0,2-1,5m.

Ngoài ra, Quốc lộ 14D và Quốc lộ 40B xuất hiện tình trạng sình lầy tại những đoạn đang thi công nâng cấp; sạt lở ta-luy dương xảy ra tại Km120+750 Quốc lộ 40B. Lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại những khu vực ngập sâu. Điểm sạt lở trên Quốc lộ 40B đã được xử lý, bảo đảm lưu thông.

Tại Quảng Ngãi, mưa rất to gây ngập tại tuyến tránh Đức Phổ (Quốc lộ 1), tràn Thạch Nham trên ĐT.623B tại Km19+700 và một số vị trí trên các tuyến ĐT.627, ĐT.627B, ĐT.628, cầu Sơn Kỳ. Trên các tuyến Quốc lộ và đường tỉnh ghi nhận hơn 20 vị trí sạt lở ta-luy, trong đó có 4 vị trí gây tắc đường trên ĐT.626 và ĐT.627C.

Đến thời điểm báo cáo, nước ngập trên Quốc lộ 1 đã rút hết; cả 4 vị trí tắc đường do sạt lở đã được xử lý, tổ chức thông xe một vệt. Các đơn vị tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực hót dọn đất đá, cây đổ tại những vị trí còn phát sinh sạt trượt.

Tại Gia Lai, Quốc lộ 1D xuất hiện ngập cục bộ từ 25-50cm tại các đoạn Km3+100-Km3+400, Km6+700-Km7+000 và Km14+180-Km14+280; đồng thời ghi nhận đá rơi tại Km10+550. Lực lượng chức năng phải tạm dừng lưu thông qua cầu Bà Lương tại Km17+595 Quốc lộ 19C và mố cầu tạm An Lão tại Km25+727 ĐT.629.

Mưa lũ cũng gây ngập các ngầm tràn trên ĐT.631, ĐT.636, ĐT.639 và ĐT.640, với độ sâu từ 10-70cm. Đến thời điểm báo cáo, nước trên Quốc lộ 1D và phần lớn các tuyến đường nội thị đã rút, giao thông cơ bản trở lại bình thường. Riêng khu vực đường Điện Biên Phủ qua tràn Cây Me vẫn còn ngập. Các chốt kiểm soát tiếp tục được duy trì tại những vị trí nguy hiểm; phương tiện được hướng dẫn phân luồng, tránh cầu Bà Lương, cầu tạm An Lão và các đoạn tràn ngập sâu.

Tại Đắk Lắk, trên Quốc lộ 19C xuất hiện xói lở nhẹ tứ nón cầu Suối Tràm tại Km49+282 và sân cống tại Km79+320, chưa ảnh hưởng đến giao thông. Trên ĐT.643 ghi nhận 4 vị trí sạt lở ta-luy dương; ĐT.647 có 5 vị trí sạt lở, xói lở. Các đơn vị đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo, huy động phương tiện hót dọn đất đá, không để xảy ra tình trạng tắc đường kéo dài.

Tại Khánh Hòa, sạt lở ta-luy dương xảy ra tại Km15+760 đèo Sải Me trên Tỉnh lộ 2, đất đá lấp rãnh dọc. Tỉnh lộ 5, đoạn Km0+100-Km0+170, bị ngập mặt đường từ 20-30cm. Đáng chú ý, tại Km6+650 đường Phạm Văn Đồng xuất hiện tảng đá lớn, kích thước khoảng 2,5 x 2,3 x 2m, nằm trên mặt đường.

Các lực lượng chức năng đang tổ chức đục phá, di chuyển tảng đá, hót dọn đất đá tại đèo Sải Me; đồng thời duy trì chốt trực, cấm đường tại khu vực ngập trên Tỉnh lộ 5 để bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ gây sụt lún sâu, nứt, đứt gãy nền đường tại nhiều vị trí trên các tuyến giao thông quan trọng. Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của các sự cố, Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, làm cơ sở triển khai các công trình khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn giao thông và ổn định kết cấu hạ tầng.

Trên Quốc lộ 28, đoạn Km136+800-Km136+900, nền và mặt đường bị sụt lún sâu, xuất hiện các vết nứt, kè ta-luy bị dịch chuyển nghiêm trọng. Sở Xây dựng đã phối hợp tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông, đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cầu cạn dài 138m để xử lý vị trí sụt trượt.

Tại đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28, lực lượng chức năng duy trì trực 24/24 giờ tại khu vực Km51, thường xuyên huy động máy móc hót dọn đất đá sau các đợt sạt lở để kịp thời khôi phục lưu thông; đồng thời triển khai gia cố khẩn cấp mái ta-luy dương.

Trên đèo Prenn, đoạn Km224+900-Km225+250, mặt đường xuất hiện vết nứt dài hơn 50m, kèm sạt trượt ta-luy dương. Địa phương đang triển khai thi công công trình khẩn cấp, bạt hạ mái ta-luy nhằm hạn chế nguy cơ sạt trượt tiếp diễn.

Tại đèo Mimosa, đoạn Km226+500-Km226+800, nền đường bị nứt, đứt gãy. Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án 85 triển khai giải pháp xử lý tạm thời bằng cách mở rộng nền đường về phía ta-luy dương để duy trì giao thông, đồng thời triển khai xây dựng cầu cạn dài 140m vượt qua khu vực sụt trượt.

Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài cho biết, đối với những vị trí sạt trượt nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến khả năng khai thác của công trình, các đơn vị cần khẩn trương đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân, mức độ hư hỏng để đề xuất giải pháp xử lý căn cơ, không chỉ dừng lại ở việc khắc phục tạm thời.

Trong thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ và phối hợp chặt chẽ Sở Xây dựng các địa phương tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động cập nhật phương án ứng phó với từng tình huống cụ thể. Các lực lượng quản lý, bảo trì đường bộ phải duy trì trạng thái sẵn sàng, kịp thời xử lý các điểm sạt lở, ngập úng, hư hỏng công trình, không để phát sinh điểm ùn tắc kéo dài.

"Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai; đặt an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu, đồng thời nỗ lực cao nhất để bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bộ trọng điểm được an toàn, thông suốt", đồng chí Nguyễn Thanh Hoài nhấn mạnh.