Giao thông trên quốc lộ, cao tốc cơ bản thông suốt

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình giao thông, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai tính đến 14h ngày 29/11/2026. Theo đó, giao thông trên các tuyến quốc lộ và cao tốc do Trung ương quản lý cơ bản thông suốt, không còn điểm tắc đường. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường địa phương tại miền Trung và Tây Nguyên vẫn bị ngập sâu, sạt lở, sụt lún, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Sạt lở trên QL24 địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Lê Đức).

Theo báo cáo, tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế, hệ thống đường bộ không ghi nhận thiệt hại lớn, các tuyến đường lưu thông bình thường.

Tại khu vực do Khu Quản lý đường bộ III quản lý, mưa lớn gây ngập nước và sạt lở tại một số vị trí. Trên quốc lộ 1, đoạn tuyến tránh Đức Phổ (Km 1093+350 - Km 1093+500), nước từng ngập sâu 25-30cm trên chiều dài khoảng 150m. Tại Km 1230+120 - Km 1230+170, thuộc phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, nước ngập sâu 40-60cm. Đến chiều 28/11, nước tại cả hai vị trí đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, sạt lở đất, cát tại một số vị trí khiến phương tiện phải di chuyển chậm hoặc lưu thông trên một làn xe. Các đơn vị quản lý đã hoàn thành hót dọn đất, cát, khôi phục điều kiện lưu thông.

Tại Km 128+500 đường Trường Sơn Đông, TP Đà Nẵng, sạt lở gây tắc đường từ 16h15 ngày 28/11. Đến 19h15 cùng ngày, tuyến đường đã được thông xe một vệt.

Nhiều tuyến đường địa phương vẫn ngập sâu, sạt lở

Trái với tình hình trên các tuyến quốc lộ, cao tốc do Trung ương quản lý, giao thông trên nhiều tuyến đường do địa phương quản lý vẫn diễn biến phức tạp.

Tại TP Đà Nẵng, quốc lộ 14H, đoạn Km 65+402 - Km 66+675 bị tắc do nước ngập sâu 0,8-1,2m. Trên đường tỉnh 615, một số vị trí ngập sâu 0,5-1m. Đường tỉnh 615B có hai điểm ngập sâu 1-1,5m tại ngầm Sông Tum và cầu tràn thủy điện Sông Tranh 3. Để bảo đảm an toàn, các đơn vị đã rào chắn, đặt biển cảnh báo và cấm phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Tại Quảng Ngãi, mưa to đến rất to gây sạt lở hơn 20 vị trí trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường do Sở Xây dựng quản lý. Đất đá tràn xuống mặt đường, một số vị trí hư hỏng rãnh thoát nước dọc, gây tắc đường tại 4 điểm. Đến thời điểm báo cáo, các vị trí này đã được thông xe một vệt, các đơn vị tiếp tục khắc phục. Nhiều tuyến đường địa phương cũng xuất hiện tình trạng ngập nước gây tắc nghẽn giao thông.

Tại Gia Lai, mưa lớn gây ngập cục bộ trên quốc lộ 1D và nhiều tuyến đường tỉnh. Đáng chú ý, đường tỉnh 640 có nhiều vị trí ngập sâu 10-70cm, riêng đoạn Km 15+500 - Km 15+570 ngập sâu 60-70cm. Một số vị trí trên đường tỉnh 631, 639 và tuyến đường Điện Biên Phủ, đoạn qua tràn Cây Me, vẫn phải rào chắn, cấm phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Tại Khánh Hòa, đường tỉnh 5 có vị trí ngập sâu 20-30cm, buộc cơ quan chức năng cấm phương tiện lưu thông. Trên tỉnh lộ 2 và đường Phạm Văn Đồng, đất đá sạt lở xuống đường, các đơn vị đang tổ chức hót dọn, xử lý.

Đáng chú ý, tại Lâm Đồng, nhiều tuyến đường xảy ra sụt lún, sạt trượt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trên quốc lộ 28, đoạn Km 136+800 - Km 136+900, nền, mặt đường bị sụt lún sâu, xuất hiện vết nứt và tình trạng dịch chuyển kè taluy. Địa phương đã tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông, đồng thời đề xuất xây dựng cầu cạn dài 138m để khắc phục sự cố.

Tại đèo Prenn, đoạn Km 224+900 - Km 225+250 xuất hiện vết nứt mặt đường dài hơn 50m, kèm sạt trượt taluy dương. Trong khi đó, đèo Mimosa, đoạn Km 226+500 - Km 226+800, xảy ra nứt, đứt gãy nền đường. Các cơ quan chức năng đang triển khai công trình khẩn cấp, nghiên cứu giải pháp duy trì giao thông và khắc phục các điểm sụt trượt.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị duy trì chế độ trực 24/24h, theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra các vị trí xung yếu; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm "bốn tại chỗ".

Các đơn vị được yêu cầu tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông tại những khu vực nguy hiểm, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.