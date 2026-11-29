Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 29/11, tàu cá QNg 90701-TS do ông Trần Tấn Linh (sinh năm 1985, trú tại thôn Định Tân, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang hoạt động tại tọa độ 16°11’20”N, 110°31’54”E, thuộc vùng biển Hoàng Sa thì bị hỏng hộp số. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 7 thuyền viên.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Bình Hải nhanh chóng liên lạc với chủ tàu, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; đồng thời đề nghị các tàu cá hoạt động gần đó đến hỗ trợ.

Ngay sau đó, tàu cá QNg 95294-TS do ông Bùi Phúc (sinh năm 1978, trú xã Đông Sơn) làm thuyền trưởng đã kịp thời tham gia ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, tàu ông Phúc chưa thể tiếp cận để lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ. Đồn Biên phòng Bình Hải tiếp tục duy trì liên lạc, theo dõi tình hình và phối hợp triển khai phương án hỗ trợ 7 thuyền viên.

Trước đó, vào ngày 28/11, tàu cá QNg 44061-TS, công suất 30CV, do ông Nguyễn Ngọc (trú thôn Hải Tân, phường Trà Câu) bị lật trên sông Thoa, đoạn qua khu vực cầu Hải Tân. Theo thông tin ban đầu, trước khi mưa lớn xảy ra, chủ tàu đã neo buộc phương tiện vào vị trí cố định. Tuy nhiên, nước sông dâng cao, gió mạnh khiến dây neo bị đứt, tàu trôi tự do rồi lật.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng tại chỗ của phường Trà Câu đã phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân tổ chức trục vớt phương tiện. Đến sáng 29/11, tàu cá đã được đưa lên khỏi mặt nước.