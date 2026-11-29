Khu vực nút giao Mỹ Thủy, hướng về cảng Cát Lái, thường xuyên có mật độ phương tiện lưu thông cao. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Sáng 29/11, Ủy ban Nhân dân phường Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị triển khai chủ trương đầu tư và kế hoạch thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái-Phú Hữu-nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và đường Vành đai 3.

Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/4/2027.

Theo ông Phan Đức, Phó Trưởng ban Điều hành dự án 2 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh), dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, chia thành 2 dự án thành phần; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.400 tỷ đồng, với diện tích đất thu hồi hơn 61ha; phần xây dựng tuyến đường có vốn đầu tư khoảng 7.382 tỷ đồng.

Chủ đầu tư là Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian thực hiện từ năm 2026-2029.

Tuyến đường có chiều dài gần 6km, mặt cắt ngang rộng 60m với 12 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/giờ. Điểm đầu tuyến kết nối đường Nguyễn Thị Định, gần giao lộ Trương Văn Bang; điểm cuối tại nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đi qua địa bàn hai phường Cát Lái và Long Trường.

Quang cảnh Hội nghị triển khai chủ trương đầu tư và kế hoạch thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái-Phú Hữu-nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và đường Vành đai 3. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Trên tuyến sẽ xây dựng cầu Bà Cua quy mô lớn gồm 2 đơn nguyên với tổng cộng 10 làn xe. Đoạn từ cảng Phú Hữu đến nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây được đầu tư tuyến đường trên cao 4 làn xe, kết hợp 3 vị trí lên xuống nhằm tách dòng xe ra vào cảng với giao thông đô thị, hạn chế xung đột và ùn tắc.

Theo kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/4/2027.

Để bảo đảm tiến độ, ông Phạm Văn Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cát Lái cho biết địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và phù hợp với tiến độ chung của dự án.

Người dân biểu quyết giới thiệu người tham gia ban bồi thường, giải phóng mặt bằng của địa phương. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân phường Cát Lái phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 15/12/2026; tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án được phê duyệt và vận động người dân bàn giao mặt bằng trong khoảng thời gian từ ngày 16/12/2026 đến trước ngày 15/1/2027.

Theo ông Phạm Văn Lành, đây là một trong những dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Cát Lái. Ngay từ đầu, địa phương đã phối hợp với chủ đầu tư rà soát phạm vi chiếm dụng đất của dự án để có những điều chỉnh, khảo sát xã hội học, điều tra, đo đạc sơ bộ nhằm tạo thuận lợi cho quá trình chuẩn bị dự án. Phường cũng chủ động báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 cho phù hợp.

Là người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, ông Lê Xuân Bình (ngụ Khu phố 22, phường Cát Lái) cho biết đây là dự án phục vụ phát triển kinh tế của thành phố nên người dân hoàn toàn ủng hộ, dù cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng.

Hiện nay, tuyến đường Nguyễn Thị Định dẫn xuống các cảng thường xuyên gặp khó khăn, ùn tắc giao thông. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa qua cảng cũng như sinh hoạt của người dân địa phương.

Ông Lê Xuân Bình mong muốn chính quyền triển khai dự án đồng bộ, nhanh chóng, chính xác, minh bạch và hiệu quả; đồng thời quan tâm đến các hộ dân bị ảnh hưởng, sớm công bố vị trí khu tái định cư, bảo đảm nơi ở mới phù hợp với điều kiện sinh hoạt, mưu sinh của người dân, với tinh thần nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái-Phú Hữu được kỳ vọng góp phần rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm áp lực phương tiện, đặc biệt là xe container lưu thông qua khu vực nội thị; từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cụm cảng Cát Lái-Phú Hữu và các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Vành đai 2 nhánh phía Đông, Xa lộ Hà Nội./.