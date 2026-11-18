Trong tình huống ghi bàn, Đình Bắc nhận bóng bên cánh trái, chủ động đột phá vào trung lộ trước khi tung cú sút chân phải từ khoảng cách khoảng 20m, đưa bóng vào góc cao khung thành.

Đình Bắc đã có năm 2026 thăng hoa trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Đây tiếp tục là minh chứng cho khả năng tạo đột biến và kỹ thuật dứt điểm đa dạng của chân sút thuộc CLB Công an Hà Nội.

Đáng chú ý, Đình Bắc chỉ trở lại đội tuyển từ tháng 7.2026 sau khi không được triệu tập ở đợt tập trung tháng 3. Anh nhanh chóng ghi bàn trong trận giao hữu thắng Myanmar 4-0, trước khi bùng nổ tại các giải đấu chính thức.

Tiền đạo sinh năm 2004 ghi 7 bàn trong tháng 9 và tháng 10, nổi bật với cú hat-trick vào lưới Timor-Leste và cú đúp trước Campuchia.

Trong tháng 11, anh tiếp tục lập công trước Philippines, Pakistan và Đài Bắc Trung Hoa, trước khi khép lại năm bằng bàn thắng vào lưới Kyrgyzstan.

Không chỉ dẫn đầu thành tích ghi bàn năm 2026, Đình Bắc còn có 12 bàn sau 28 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, vươn lên vị trí thứ 9 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử.

Ở tuổi 22, tiền đạo quê Nghệ An đang có cơ hội tiếp tục chinh phục những cột mốc mới, nếu duy trì được phong độ và sự ổn định trong thời gian tới.