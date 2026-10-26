Phường Kỳ Lừa: Phát huy dân chủ

Bà Vi Thị Quỳnh Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa thông tin: Phường Kỳ Lừa là địa bàn đông dân cư, để thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền, công khai nội dung Nhân dân được biết, được bàn; thường xuyên duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Phường chú trọng tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường với Nhân dân, lấy ý kiến người dân. Đây là diễn đàn để Nhân dân phản ánh kiến nghị vấn đề từ cơ sở, chúng tôi tiếp thu tất cả những phản ánh và thẳng thắn trao đổi, thảo luận, bàn các giải pháp để thực hiện. Phường đã công khai tất cả số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, các phòng, ban chuyên môn để người dân liên hệ khi cần thiết.

Người dân phường Kỳ Lừa phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường với Nhân dân

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường đã chú trọng công tác tuyên truyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua hội nghị, sinh hoạt tại tổ dân phố, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử, các nền tảng số…Từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã tổ chức trên 30 hội nghị, cuộc họp, buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, với trên 3.000 lượt người tham dự.

Nổi bật trong ngày 7 và 9/10/2026 vừa qua, phường đã tổ chức 2 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường với Nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được tiếp thu, giải trình đầy đủ. Các ý kiến vượt thẩm quyền được tổng hợp, phân loại và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Anh Lương Văn Tới, khối Tam Độ, phường Kỳ Lừa chia sẻ: Tại hội nghị đối thoại, chúng tôi được nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phường trong 9 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Các kiến nghị của chúng tôi tại hội nghị đối thoại đều được lãnh đạo phường, các phòng chuyên môn trả lời, làm rõ. Vì được tuyên truyền hiểu rõ nên chúng tôi tin tưởng, đồng thuận cao với các chủ trương, chính sách phường triển khai.

Cùng với đó, UBND phường đã thực hiện công khai các nội dung theo quy định của quy chế dân chủ cơ sở bằng các hình thức phù hợp, gồm: niêm yết tại trụ sở, thông báo tại nhà văn hóa hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng, thông qua các cuộc họp, hệ thống thông tin cơ sở và các hình thức công khai khác. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại phường còn có sự tham gia tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội theo quy định. Các đoàn thể đã phối hợp nắm tình hình Nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; góp phần tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

“Tại hội nghị đối thoại, chúng tôi được nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phường trong 9 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Các kiến nghị của chúng tôi tại hội nghị đối thoại đều được lãnh đạo phường, các phòng chuyên môn trả lời, làm rõ. Vì được tuyên truyền hiểu rõ nên chúng tôi tin tưởng, đồng thuận cao với các chủ trương, chính sách phường triển khai”.

Anh Lương Văn Tới, khối Tam Độ, phường Kỳ Lừa

Bà Vi Thị Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kỳ Lừa cho biết: Hiện nay hội đang quản lý 33 chi hội với hơn 4.000 hội viên. Thời gian qua, chúng tôi đã quan tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng, hướng về hội viên. Nổi bật ngày 18/8/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức hội nghị “Tháng nghe dân nói” tại khối 11, đây là hội nghị được chọn làm điểm trên địa bàn. Tại hội nghị, các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được hội trực tiếp trao đổi, giải trình, làm rõ. Những nội dung vượt thẩm quyền chúng tôi tiếp thu, tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tại chi hội phụ nữ khối phố còn lại tiếp tục tổ chức hội nghị “Tháng nghe Phụ nữ nói” lồng ghép với hoạt động toạ đàm ngày 20/10.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở không chỉ phát huy quyền làm chủ của Nhân dân mà còn góp phần tăng cường sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Qua đó, huy động sức mạnh toàn dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.