Xăng giảm giá mạnh, hơn 1.800 đồng/lít từ 0 giờ ngày 1/11

Xăng giảm giá mạnh từ 0 giờ ngày 1/11. Ảnh: Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Cụ thể, sau điều chỉnh, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; Xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương, Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước), không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với các loại xăng.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 31/10/2026, về giá xăng tại Thái Lan là 32.550 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 đồng/lít; Trung Quốc: 36.125 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.159 đồng/lít. Giá xăng của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Thời gian điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 0 giờ ngày 1/11.

Bộ Công Thương cho biết, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Trước đó, tại kỳ điều hành gần nhất, ngày 29/10, xăng E5RON92 tăng 666 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.027 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng, dầu diezen 0.05S không cao hơn 30.246 đồng/lít (tăng 696 đồng/lít); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.596 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành ngày 22/10, xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít giá bán không cao hơn 25.361 đồng/lít; Xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Các loại dầu được điều chỉnh tăng, theo đó, dầu diezen 0.05S không cao hơn 29.550 đồng/lít, tăng 444 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.373 đồng/kg, tăng 1.238 đồng/kg.