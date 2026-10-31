Cà Mau bắt tay Saigontourist Group tạo đòn bẩy mới cho du lịch vươn xa

Quang cảnh buổi làm việc giữa Saigontourist Group với lãnh đạo tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo nội dung hợp tác, hai bên tập trung nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, khai thác lợi thế du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch sông nước và trải nghiệm đời sống nông, ngư nghiệp.

Trong đó, chú trọng phát huy giá trị hệ sinh thái rừng ngập mặn, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ; nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo gắn với điểm địa đầu cực Nam Tổ quốc, Hòn Khoai và các khu vực ven biển…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng (ngồi, bên phải) ký kết thỏa thuận hợp tác với Saigontourist Group trước sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chương trình hợp tác hướng tới xây dựng các tour trọn gói kết nối Cà Mau với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long; phát triển du lịch văn hóa, ẩm thực, sản phẩm lưu niệm; tăng cường khảo sát, quảng bá, xúc tiến và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa (đứng), cam kết huy động nguồn lực phát triển du lịch Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group khẳng định sẽ huy động nguồn lực toàn hệ thống để phối hợp triển khai các nội dung đã ký kết.

Đại diện Hội đồng thành viên Saigontourist Group trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo tỉnh Cà Mau tại lễ ký kết. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đơn vị cam kết đồng hành lâu dài cùng Cà Mau và dự kiến sớm mở chi nhánh chính thức tại Cà Mau để trực tiếp đẩy mạnh khai thác các sản phẩm du lịch hấp dẫn, cùng các đặc sản đặc trưng của vùng đất cực Nam phục vụ du khách.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (đứng) phát biểu định hướng hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai bên. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại buổi lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, bày tỏ sự trăn trở sâu sắc đối với chiến lược phát triển du lịch của địa phương. Đồng chí đề nghị Saigontourist Group tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng Cà Mau vượt qua những khó khăn hiện tại.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bìa phải) và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Vũ Thăng (bìa trái) trao quà lưu niệm tặng các Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Về phía tỉnh, lãnh đạo Cà Mau cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tập đoàn hoạt động. Ngược lại, Cà Mau rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Saigontourist Group trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và từng bước xây dựng, định vị thương hiệu du lịch Cà Mau.

Nhấn mạnh về định hướng phát triển trong thời gian tới, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh chỉ rõ, Cà Mau có lợi thế lớn về du lịch văn hóa và trải nghiệm. Tuy hạ tầng giao thông hiện tại còn nhiều hạn chế, nhưng khi dự án nâng cấp sân bay Cà Mau hoàn thành, tỉnh sẽ đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch với Phú Quốc, đồng thời mở tuyến bay kết nối trực tiếp Cà Mau với Hà Nội.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Hội đồng thành viên Saigontourist Group tại lễ ký kết. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đặt ra bài toán trăn trở về việc mở rộng không gian du lịch đường biển xuyên Việt. Đồng chí gợi mở ý tưởng kết nối các tuyến du thuyền đi từ Quảng Ninh, ghé qua các danh thắng ven biển và chọn Đất Mũi-Cà Mau làm điểm dừng chân khám phá cuối cùng.

Bên cạnh đó, đồng chí nhắc tới các giá trị văn hóa, tâm linh, nhân vật dân gian nổi tiếng như Bác Ba Phi, Cha Trương Bửu Diệp hay nét ẩm thực đặc sắc (tôm, cua Cà Mau) để Saigontourist Group phối hợp ngành du lịch địa phương chế tác thành những sản phẩm du lịch độc đáo, có sức hút mạnh mẽ với du khách.