Lãnh đạo TAND TP.HCM trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong giải quyết án tồn

Ông Phạm Tuấn Anh, Chánh án TAND khu vực 5- TP.HCM báo cáo với đoàn công tác.

Ông Quách Hữu Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND TP.HCM cùng Tổ công tác vừa có buổi làm việc với TAND khu vực 5 – TP.HCM để kiểm tra, đánh giá tình hình giải quyết các vụ án tồn, kéo dài tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác tập trung trao đổi, phân tích những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ án, nhất là những vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài.

Trên cơ sở đó, các bên cùng rà soát từng vấn đề cụ thể, xác định nguyên nhân, đề xuất hướng tháo gỡ và giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm việc giải quyết các vụ án đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Đây cũng là dịp để Tổ công tác nắm bắt sát tình hình thực tiễn tại cơ sở, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị tháo gỡ những khó khăn vượt thẩm quyền, qua đó nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh án TAND TP.HCM Quách Hữu Thái và Tổ công tác, ông Phạm Tuấn Anh, Chánh án TAND khu vực 5 cùng tập thể đơn vị thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, TAND khu vực 5 sẽ tiếp tục rà soát toàn diện các hồ sơ còn tồn đọng, phân loại từng vụ án, xác định cụ thể tiến độ giải quyết và trách nhiệm của từng cá nhân được phân công. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, không để các vụ án kéo dài do nguyên nhân chủ quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và quyết tâm cao, TAND khu vực 5 đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả đợt cao điểm 60 ngày, phấn đấu giải quyết dứt điểm các vụ án tồn, kéo dài theo kế hoạch.

Trong đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm tiến độ mà còn phải chú trọng chất lượng giải quyết, xét xử, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Việc lãnh đạo TAND TP.HCM trực tiếp làm việc, chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn tại các đơn vị cơ sở thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.