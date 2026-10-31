Phái bộ Liên hợp quốc tại Somalia chấm dứt sứ mệnh sau hơn 30 năm hoạt động

Người dân tại Somalia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phái bộ hỗ trợ chuyển tiếp của Liên hợp quốc tại Somalia (UNTMIS) ngày 31/10 đã chính thức kết thúc hoạt động sau 2 năm chuyển tiếp, khép lại hơn 3 thập kỷ triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng hòa bình tại quốc gia châu Phi.

Văn phòng Chính trị của Liên hợp quốc tại Somalia (UNSOM) được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thành lập năm 2013 nhằm hỗ trợ chính quyền Somalia thúc đẩy quá trình chuyển tiếp dân chủ và xây dựng nhà nước pháp quyền, sau hơn 2 thập kỷ xung đột với sự tham gia của các lực lượng dân quân, tổ chức Hồi giáo cực đoan và các băng nhóm tội phạm.

Tháng 5/2024, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud đề nghị Liên hợp quốc chấm dứt hoạt động của phái bộ này trước khi nhiệm vụ kết thúc vào tháng 10 cùng năm. Sau đó, ông điều chỉnh đề xuất, kiến nghị triển khai giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 2 năm. Trong thời gian này, UNSOM được đổi tên thành Phái bộ hỗ trợ chuyển tiếp của Liên hợp quốc tại Somalia (UNTMIS).

Trong tuyên bố ngày 31/10, ông Raisedon Zenenga - quyền Trưởng UNTMIS đồng thời là Phó Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Somalia - nhấn mạnh sự kết thúc hoạt động của phái bộ không đồng nghĩa với việc chấm dứt quan hệ hợp tác giữa Liên hợp quốc và Somalia, mà đánh dấu sự khép lại của một giai đoạn và mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ của phái bộ được bàn giao cho các cơ quan của Somalia hoặc nhóm các cơ quan Liên hợp quốc hoạt động tại nước này.

Quyết định kết thúc hoạt động của UNTMIS được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh Somalia vẫn diễn biến phức tạp.

Lực lượng Al-Shabaab - tổ chức liên kết với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và chống chính quyền Somalia trong khoảng 2 thập kỷ qua - tiếp tục kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở miền Trung nước này, bất chấp chiến dịch quân sự quy mô lớn của Mogadishu với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế./.