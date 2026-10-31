Chiến dịch 90 ngày đêm xây dựng 7 trường xã biên giới ở Gia Lai đạt kết quả nổi bật

Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án xây dựng 7 Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Gia lai được triển khai từ ngày 1/6 – 30/8 nhằm huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn và đưa các trường vào phục vụ năm học 2026 - 2027.

Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Gia Lai đã đóng góp rất lớn cho việc xây dựng các trường biên giới. Ảnh tư liệu.

Theo báo cáo của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, việc triển khai Chiến dịch đã mang lại nhiều kết quả nổi bật. Tính đến ngày 30/10, dự án hoàn thành cất nóc 94/94 hạng mục công trình chính; đưa khối lớp học và hiệu bộ tại 7 điểm trường vào vận hành ổn định, phục vụ năm học 2026 - 2027.

Sản lượng xây lắp toàn dự án ước đạt 93,5% giá trị hợp đồng. Khối lượng còn lại chủ yếu là công tác hoàn thiện, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện phục vụ sinh hoạt nội trú, bán trú. Đặc biệt, các đơn vị lực lượng vũ trang gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quân đoàn 34, Quân khu 5, Công an tỉnh đã huy động trên 800 lượt cán bộ, chiến sĩ, đóng góp trên 77.000 ngày công lao động hỗ trợ các nhà thầu trong các giai đoạn cao điểm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang chia sẻ, đầu tư xây dựng 7 Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là việc xây dựng những công trình giáo dục, mà còn là sự đầu tư cho tương lai của con em đồng bào các dân tộc, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa vùng biên giới với các địa bàn khác.

Những ngôi trường khang trang, có điều kiện học tập, ăn ở nội trú và bán trú sẽ giúp học sinh đến trường thuận lợi hơn, được chăm sóc, giáo dục toàn diện hơn. Đồng thời giúp gia đình yên tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống. Mỗi ngôi trường còn góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đề nghị Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu và cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại, nhất là khu nội trú, nhà ăn, hệ thống cấp thoát nước, điện, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng; tổ chức nghiệm thu, bàn giao, thanh toán và quyết toán theo đúng quy định; tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, an toàn hoặc bỏ qua các yêu cầu kỹ thuật.