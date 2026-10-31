Tăng cường hợp tác song phương thông qua các cơ hội đầu tư mới và hợp tác giữa các trường đại học

Các đại biểu tham dự sự kiện "Gặp gỡ Indonesia 2026". (Ảnh: Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam)

Sự kiện quy tụ hàng trăm đại biểu là lãnh đạo doanh nghiệp và giới học giả, hướng tới cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Indonesia-Việt Nam thông qua các hoạt động hợp tác thiết thực.

Tham dự sự kiện có nhiều lãnh đạo cấp cao, trong đó có Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio; Thống đốc tỉnh Trung Java (Indonesia) Ahmad Luthfi; Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân; cùng lãnh đạo thành phố Quảng Ninh do ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh dẫn đầu.

Những điểm nhấn và kết quả nổi bật của sự kiện bao gồm:

Thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương: Các phiên thảo luận nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh thương mại hai chiều giữa Indonesia và Việt Nam, trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương đã vượt 14,6 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, hướng tới mục tiêu đạt 18 tỷ USD vào năm 2028.

Tăng cường hợp tác công nghiệp và liên kết địa phương: Các đại biểu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các khu công nghiệp DEEP C và Amata ở Quảng Ninh, đồng thời thảo luận triển vọng hợp tác phát triển khu công nghiệp xuyên biên giới trong khuôn khổ hợp tác kết nghĩa giữa tỉnh Trung Java (Indonesia) và Quảng Ninh (Việt Nam).

Đẩy mạnh hợp tác giáo dục và nghiên cứu: Ba Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) đã được ký kết nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật, nghiên cứu chung và phát triển nguồn nhân lực giữa các trường đại học Indonesia, gồm Đại học Phát triển Quốc gia Veteran Đông Java (UPN Veteran Jawa Timur), Đại học Pertamina (Universitas Pertamina) và Đại học Dian Nuswantoro (UDINUS), với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, gồm Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH) và Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Đại diện Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ký kết hợp tác với đại diện Đại học UPN Veteran Jawa Timur. (Ảnh: Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam)

Phát triển kinh tế xanh và hệ sinh thái Halal: Các phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào phát triển hạ tầng số và hạ tầng xanh, thúc đẩy du lịch bền vững, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng nông sản và thủy hải sản đạt chứng nhận Halal, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận sâu rộng hơn với thị trường toàn cầu.

“Meet Indonesia 2026” bao gồm các hoạt động tham vấn giữa chính quyền hai nước (G2G), kết nối giao thương giữa doanh nghiệp (business matching) và thiết lập mạng lưới hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức. Sự kiện tiếp tục khẳng định cam kết chung của Indonesia và Việt Nam trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng thích ứng cao và tăng cường hội nhập kinh tế khu vực.