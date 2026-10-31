Xây dựng Tân Cương thành trung tâm kinh tế trà và du lịch sinh thái

Tiết mục trống mở màn buổi Lễ.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường ghi nhận, biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Cương đạt được trong suốt chặng đường 100 năm xây dựng và phát triển.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tròn một thế kỷ hình thành và phát triển, từ vùng đồi núi thưa dân, Tân Cương đã trở thành vùng chè nổi tiếng, mang đậm bản sắc văn hóa riêng. Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn với những địa danh lịch sử như: Căng Bá Vân, địa điểm thành lập Trung đoàn 88 - Tu Vũ.

Với những đóng góp lớn cho cách mạng, địa phương vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Từ tháng 7-2025, việc hợp nhất ba xã Tân Cương, Thịnh Đức và Bình Sơn đã mở ra không gian phát triển mới. Đặc biệt, thương hiệu chè nổi tiếng cùng những giá trị văn hóa trà đặc sắc tạo lợi thế để địa phương phát triển kinh tế xanh, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trao Cờ truyền thống tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Cương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, truyền thống 100 năm là tài sản tinh thần quý báu, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp nối bằng những kết quả phát triển cụ thể, thiết thực.

Với định hướng xây dựng Tân Cương trở thành trung tâm kinh tế trà, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, đồng chí yêu cầu địa phương tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xuyên suốt là phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển ngành chè giai đoạn 2025-2030; nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích chè hiện có, kết hợp tri thức truyền thống với khoa học, công nghệ; đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, chế biến sâu và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.

Cán bộ và nhân dân xã Tân Cương dự Lễ kỷ niệm.

Đồng thời, địa phương cần tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, mở rộng thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm, giữ vững uy tín thương hiệu chè Tân Cương.

Cùng với phát triển kinh tế chè, địa phương cần chú trọng phát triển du lịch có bản sắc, gắn không gian văn hóa trà với du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Khẳng định truyền thống là nền tảng, đổi mới là động lực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Tân Cương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, biến tiềm năng thành giá trị phát triển, đưa thương hiệu trà Tân Cương vươn xa, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các đại biểu tham quan Không gian văn hóa trà Tân Cương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các đại biểu tại Không gian văn hóa trà Tân Cương.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, tái hiện chặng đường hình thành, phát triển của vùng đất Tân Cương; tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa trà đặc sắc của địa phương.