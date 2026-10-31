Kịp thời đưa thuyền viên tàu nước ngoài vào bờ cấp cứu

Các lực lượng cứu nạn Hàng hải Việt Nam cấp cứu kịp thời thuyền viên người nước ngoài. Ảnh: tienphong.vn

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, kết nối tư vấn y tế cho tàu DEMETER LEADER; đồng thời điều tàu SAR 272 cùng 2 bác sĩ ra hiện trường. Đến 3 giờ 20 phút ngày 31-10, tàu SAR 272 đưa thuyền viên về đến cầu cảng tại phường Phước Thắng (TP Hồ Chí Minh), chuyển đến bệnh viện cấp cứu.