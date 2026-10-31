Kịp thời đưa thuyền viên tàu nước ngoài vào bờ cấp cứu
Ngày 31-10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết: Lúc 9 giờ 20 phút ngày 30-10, đơn vị nhận tin báo từ tàu DEMETER LEADER (quốc tịch Nhật Bản), khi hành trình từ Nhật Bản đi Singapore qua vùng biển phía Nam Việt Nam, một thuyền viên trên tàu đột ngột đau ngực trái, khó thở, nguy cơ nhồi máu cơ tim. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ đưa thuyền viên vào bờ cấp cứu.
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, kết nối tư vấn y tế cho tàu DEMETER LEADER; đồng thời điều tàu SAR 272 cùng 2 bác sĩ ra hiện trường. Đến 3 giờ 20 phút ngày 31-10, tàu SAR 272 đưa thuyền viên về đến cầu cảng tại phường Phước Thắng (TP Hồ Chí Minh), chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/kip-thoi-dua-thuyen-vien-tau-nuoc-ngoai-vao-bo-cap-cuu-1062840