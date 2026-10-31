Giá xăng giảm mạnh, xăng E5 giảm hơn 1.800 đồng/lít

Giá xăng giảm mạnh

Tối 31/10, Bộ Công Thương thông báo về việc điều chỉnh giá mặt hàng xăng, áp dụng từ 0h ngày 1/11.

Theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được áp dụng ở mức 0% trong thời gian từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Triển khai Nghị quyết của Chính phủ, căn cứ Quyết định số 2893/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương thông báo giá bán các mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít (giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít (giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương tiếp tục áp dụng mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học là 0 đồng/lít. Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với mặt hàng này cũng là 0 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết, giá xăng của Việt Nam hiện ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá xăng của các nước lân cận Việt Nam ngày 31/10/2026: Thái Lan 32.550 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.159 VNĐ/lít.