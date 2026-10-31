Ai Cập: Va chạm xe khách và xe tải khiến hơn 30 người thương vong

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 31/10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập cho biết 10 người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong một vụ va chạm giữa một chiếc xe khách nhỏ và một chiếc xe tải vào sáng sớm ngày 31/10 tại giao lộ giữa đường Vành đai Trung tâm và đường El Dabaa ở Giza.

Cơ quan Cứu thương Ai Cập đã điều động 20 xe cứu thương đến hiện trường, đưa những người bị thương tới các bệnh viện gần đó.

Theo Bộ Y tế, 10 người trong số những người bị thương đang ở trong tình trạng không ổn định, trong khi 14 người còn lại bị thương ở mức độ nhẹ đến trung bình. Bộ cũng lưu ý rằng đây mới chỉ là số liệu sơ bộ và công tác đánh giá vẫn đang được tiếp tục.

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel Ghaffar đã theo sát công tác ứng phó với vụ tai nạn cũng như việc chăm sóc y tế cho các nạn nhân. Ông chỉ đạo các bệnh viện trong khu vực và các vùng lân cận nâng cao mức độ sẵn sàng, đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc men, máu và các vật tư y tế thiết yếu khác.

Theo Bộ Đoàn kết xã hội, Bộ trưởng Maya Morsy đã chỉ đạo các quan chức phối hợp với Sở Đoàn kết xã hội tỉnh Giza cùng đội cứu trợ của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập (ERC) để đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ tai nạn và cung cấp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng./.