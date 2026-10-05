Phòng ngừa tham nhũng, lãng phí từ cơ sở

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Lay và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giám sát, phản biện xã hội, nắm tình hình Nhân dân, tiếp nhận và xử lý thông tin, kiến nghị.

Ông Hồ Văn Ngơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Lay cho biết: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được Mặt trận xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt với thực hiện dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tập trung đưa nội dung này đến từng khu dân cư, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín và lực lượng nòng cốt trong cộng đồng; nắm tình hình từ cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân, tăng cường giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền”.

Trong kỳ báo cáo, MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã tổ chức, phối hợp tổ chức 15 cuộc giám sát, 16 cuộc lấy ý kiến Nhân dân; tổ chức, phối hợp tổ chức 86 cuộc tiếp xúc cử tri với 2.343 lượt cử tri tham gia, tiếp thu và phản ánh 144 ý kiến đến các cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó, Ban Thanh tra nhân dân thực hiện 5 cuộc giám sát; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 5 công trình, dự án trên địa bàn.

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết. Nội dung giám sát hướng vào những vấn đề người dân quan tâm như việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư cơ sở hạ tầng, đất đai, tài nguyên và những vấn đề dân sinh.

Bà Hồ Thị Nghim - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn A Rông (xã La Lay) chia sẻ: “Chúng tôi xác định việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách và những nội dung người dân được biết, được tham gia ý kiến là rất quan trọng. Khi người dân hiểu và được tham gia giám sát thì sẽ góp phần hạn chế những biểu hiện tiêu cực, lãng phí ngay từ khu dân cư”.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Lay gắn với quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản của cơ quan và vận động, tiếp nhận, sử dụng các nguồn lực xã hội. Trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, MTTQ Việt Nam xã phối hợp vận động, tiếp nhận và trao 1.590 suất quà, tổng trị giá 1,126 tỷ đồng và 250 chiếc áo ấm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khănvà các đối tượng cần hỗ trợ. Việc tiếp nhận, phân bổ và trao hỗ trợ được thực hiện theo hướng công khai, đúng đối tượng, góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội, hạn chế trùng lặp, thất thoát và lãng phí.

Qua công tác nắm tình hình, giám sát và tiếp nhận phản ánh, trong kỳ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Lay chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi theo dõi, giám sát; không phát sinh đơn thư, phản ánh của Nhân dân liên quan đến tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi theo dõi của Mặt trận xã. Đồng thời, trong kỳ không phát hiện vụ việc thất thoát, lãng phí thuộc phạm vi theo dõi, giám sát của Ủy ban MTTQ xã.

Từ tuyên truyền, vận động đến giám sát, phản biện xã hội, tiếp nhận và phản ánh ý kiến Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Lay đang từng bước phòng ngừa tham nhũng, lãng phí từ sớm, từ xa, ngay tại khu dân cư. Qua đó góp phần bảo đảm công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng địa phương ngày càng ổn định, phát triển.