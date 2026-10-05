Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho lực lượng Công an

Trong 5 ngày (từ ngày 5 đến 9/10), 187 học viên là những quần chúng ưu tú của lực lượng Công an được nghiên cứu 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng của Đảng ủy Công an tỉnh năm 2026 lớp 1

Ngoài ra, các học viên được nghiên cứu một số chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; những vấn đề lý luận mới, thực tiễn đang đặt ra; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh; yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các học viên tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng, nâng cao nhận thức chính trị, xác định động cơ phấn đấu đúng đắn, từ đó tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tạo nguồn phát triển Đảng.