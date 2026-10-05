Phát huy sức dân giữ vững chủ quyền biên giới

Mới đây, tại các xã biên giới Nghĩa Thuận và Tùng Vài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; triển khai Đề án 1371 về phát huy vai trò của Quân đội nhân dân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phát 3.000 tờ rơi, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến người dân khu vực biên giới

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản của 3 văn kiện pháp lý về biên giới; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống ma túy và các nội dung trọng tâm của Đề án 1371. Người dân được thông tin về trách nhiệm trong tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn biên giới.

Dịp này, lực lượng chức năng phát khoảng 3.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến người dân, góp phần đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đời sống Nhân dân.

Ban chỉ huy quân sự xã Tùng Vài tuyên truyền pháp luật bằng tiếng dân tộc, giúp đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Tuyên Quang có hơn 277km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc. Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, toàn tỉnh hiện có 536 tổ an ninh tự quản với 1.738 thành viên; 856 hộ gia đình và 107 tập thể tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc. Các mô hình tự quản góp phần phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, tạo nền tảng giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.

Thực hiện Đề án 1371, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và lựa chọn phương thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; tăng cường phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, xây dựng khu vực biên giới Tuyên Quang hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.