Mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Ngày 5/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có Công văn số 56/BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, đề nghị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn và các loại hình thiên tai nguy hiểm.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 160mm. Ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm. Ngày và đêm 7/10, các khu vực này tiếp tục có mưa 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Đợt mưa được dự báo có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương cần rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, khơi thông dòng chảy và bố trí lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Đối với giao thông, cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực đã hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không để người và phương tiện qua lại tại những khu vực không bảo đảm an toàn; đồng thời chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, duy trì giao thông trên các trục chính.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công; chủ động vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, nhất là các hồ chứa nhỏ và hồ xung yếu.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.