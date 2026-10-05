Hà Nội nói gì về đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3?

Sau khi tiếp nhận kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao.

Cận cạnh tuyến vành đai 3

Sở cho biết, nếu thực hiện theo phương án trên thì sẽ có 1 làn ô tô rộng 3 - 3,25 m và giảm tối đa bề rộng dải an toàn xuống dưới 0,5 m. Việc này không đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn thiết kế đường ô tô hiện hành.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin tuyến vành đai 3 thường xuyên diễn ra ùn ứ, vào giờ cao điểm và ngày lễ tình trạng này còn kéo dài nhiều giờ.

Bên cạnh đó, không chỉ vướng quy chuẩn, việc bỏ làn dừng khẩn cấp còn tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng ùn tắc khi xảy ra sự cố. Vành đai 3 trên cao có tính chất như một tuyến đường độc đạo; khi xe gặp tai nạn, hỏng hóc hoặc chết máy, phương tiện gần như không có không gian để tránh, cũng khó chuyển hướng sang tuyến khác.

Trong trường hợp không còn làn khẩn cấp, một xe gặp sự cố có thể lập tức chiếm dụng một làn đang lưu thông, tạo hiệu ứng "nút cổ chai". Đáng lo hơn, khi xảy ra ùn ứ, xe cứu hỏa, cứu thương và cứu hộ sẽ khó tiếp cận hiện trường, khiến thời gian xử lý sự cố và giải tỏa giao thông kéo dài.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tại một số khu vực như nút giao Thanh Xuân, Trung Hòa và đường dẫn lên cầu Thăng Long cho thấy mặt cắt đường có nơi thu hẹp còn khoảng 9 m, không có làn khẩn cấp. Việc chuyển từ đoạn 3 làn xuống 2 làn tại những vị trí này dễ hình thành các điểm nghẽn nếu tổ chức giao thông theo phương án 3 làn xe trên toàn tuyến.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội lựa chọn giải pháp tăng khả năng điều hành thay vì mở rộng cơ học số làn xe. Thành phố dự kiến ứng dụng giao thông thông minh, lắp đặt hệ thống biển báo điện tử VMS để cung cấp thông tin theo thời gian thực, cảnh báo phương tiện chủ động thay đổi lộ trình và cho phép sử dụng làn dừng khẩn cấp trong những tình huống ùn tắc phù hợp.

Về lâu dài, Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu điều tiết xe tải khi các tuyến Vành đai 3,5 và Vành đai 4 hoàn thành, qua đó giảm áp lực cho Vành đai 3.