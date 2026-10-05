TPHCM: Đường Võ Văn Tần bất ngờ mở hai chiều cho xe máy, 'chia lửa' hai tuyến lớn

Chính thức áp dụng phương án điều chỉnh giao thông từ ngày 4/10, tuyến đường Võ Văn Tần (đoạn từ Công trường Quốc tế đến Cách Mạng Tháng Tám) hiện cho phép xe máy lưu thông hai chiều. Trong khi đó, ô tô tiếp tục lưu thông một chiều theo hướng từ Công trường Quốc tế ra Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Võ Văn Tần đoạn từ Công trường Quốc tế đến đường Cách Mạng Tháng Tám tổ chức cho xe máy chạy hai chiều. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ghi nhận ngày 5/10, giao thông qua khu vực khá ổn định, thông thoáng. Xe máy lưu thông đúng làn, trật tự ở cả hai chiều; ô tô chấp hành quy định đi một chiều, cùng các khung giờ cấm dừng, đỗ. Biển báo và băng-rôn hướng dẫn được lắp đặt đồng bộ tại các giao lộ.

Đánh giá về sự thay đổi này, anh Minh Hoàng (ngụ phường Bình Thạnh) cho biết: “Trước đây, đường Võ Văn Tần chỉ cho xe chạy một chiều, nên xe máy muốn đi theo hướng ngược lại buộc phải dồn sang đường Nguyễn Thị Minh Khai hoặc Điện Biên Phủ. Vì thế, vào giờ cao điểm, hai tuyến đường song song này lúc nào cũng đông nghẹt. Giờ mở thêm chiều cho xe máy, dòng xe được san đều nên việc đi lại dễ thở hơn”.

Trong khi đó, chị Thu Hồng (nhân viên văn phòng tại phường Bến Thành) tỏ ra bất ngờ trong sáng đầu tuần đi làm: "Sáng nay, tôi mới biết đoạn này cho xe máy đi hai chiều. Nút giao Võ Văn Tần - Cách Mạng Tháng Tám vốn hay kẹt cứng lúc tan tầm, nay thấy hạ nhiệt rõ rệt, di chuyển qua trung tâm nhanh và tiện hơn rất nhiều".

Ô tô chỉ được phép lưu thông một chiều theo hướng Công trường Quốc tế về đường Cách Mạng Tháng Tám; xe máy được phép đi hai chiều. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đáng chú ý, việc điều chỉnh hành lang Võ Văn Tần cũng diễn ra ngay trước đợt tổ chức lại giao thông diện rộng tại khu vực trung tâm TPHCM.

Theo thông báo từ Sở Xây dựng TPHCM, từ ngày 10/10 tới đây, hàng loạt tuyến đường trọng điểm sẽ được phân luồng lại để phục vụ công tác thi công dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Trọng tâm của đợt điều chỉnh này là việc chuyển hai hành lang quan trọng thành đường một chiều:

Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) sẽ chỉ cho phép lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du về Nguyễn Thị Minh Khai.

Xe di chuyển hướng ngược lại sẽ phải đi theo lộ trình thay thế: Cách Mạng Tháng Tám → Nguyễn Thị Minh Khai → Huyền Trân Công Chúa → Thủ Khoa Huân → Lê Thánh Tôn → Phạm Hồng Thái → Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) được tổ chức giao thông một chiều từ ngày 10/10. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa) cũng chuyển sang lưu thông một chiều từ Cao Thắng về Huyền Trân Công Chúa. Luồng xe ngược lại sẽ đi qua Trương Định (hoặc Bà Huyện Thanh Quan) → Nguyễn Đình Chiểu (hoặc Võ Văn Tần) → Cao Thắng → Nguyễn Thị Minh Khai.

Song song đó, hai tuyến Sương Nguyệt Ánh và Bùi Thị Xuân được tổ chức lưu thông hai chiều cho tất cả phương tiện nhằm hỗ trợ giải thoát dòng xe.

Tại khu vực ngã tư Bảy Hiền (Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ), phương án tổ chức lại giao thông cũng được siết chặt.

Các loại xe trên đường Trường Chinh chỉ được rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ, cấm đi thẳng vào Cách Mạng Tháng Tám.

Tương tự, xe từ đường Cách Mạng Tháng Tám chỉ được rẽ phải vào Hoàng Văn Thụ, cấm đi thẳng hoặc rẽ trái.

Sở Xây dựng TPHCM khuyến cáo người dân khi di chuyển qua các khu vực rào chắn thi công cần giảm tốc độ, chú ý quan sát hệ thống biển chỉ dẫn và tuân thủ tuyệt đối sự điều tiết của lực lượng Cảnh sát giao thông cùng lực lượng hướng dẫn tại hiện trường.