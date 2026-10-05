Khẩn trương thi công cầu cạn đầu tiên trên cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương

Hàng loạt khung cốt thép đã hoàn thành, chờ được đưa vào lòng đất để thi công hệ thống cọc bê tông cho cầu cạn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Việc san lấp mặt bằng, đắp đất nền cũng được triển khai song song với hạng mục thi công cầu cạn trên dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Mỗi cột thép có chiều dài khoảng 6m và sẽ được chôn sâu vào lòng đất ngay khi các máy khoan đã đào xong. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Khu vực tập kết vật liệu, thi công các cột khung cốt thép phục vụ thi công cầu cạn tại vị trí Km162 thuộc dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Các công nhân tranh thủ thi công dầm bê tông trong thời điểm nắng ráo, thuận lợi. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Một công nhân cho biết việc thi công cột khung cốt thép được tăng tốc cả khi trời nắng và trời mưa để đẩy nhanh tiến độ cho công trình. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Khu vực thi công các dầm bê tông cho cầu cạn cũng được bố trí sát bên công trường thi công cầu cạn trên cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Vị trí Km162 thuộc dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương (đoạn qua thôn Tân Phú 2, xã Bảo Thuận, Lâm Đồng) đang được nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thi công hạng mục cầu cạn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Phần khung cốt thép đầu tiên của một mố cầu cạn trên cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương đang được hoàn thiện. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)