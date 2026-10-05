Sườn đồi Pu Già xuất hiện vết nứt kéo dài, sơ tán hàng chục hộ dân

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khu vực sườn đồi tại bản Lốc Tong và bản Trung Xuân, xã Trung Hạ xuất hiện các vết nứt và sụt lún đất. Nhằm ứng phó với tình hình, ngày 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đồi đất tại khu vực này.

Tại bản Lốc Tong, sườn đồi Pu Già xuất hiện vết nứt dài khoảng 600m, sụt lún sâu từ 0,5m đến 1,5m. Hiện trạng này ảnh hưởng đến 28 hộ dân (131 nhân khẩu) và đoạn đường Quốc lộ 217 đi qua khu vực. Hiện chính quyền địa phương đã di dời 8 hộ (32 nhân khẩu) và tiếp tục sơ tán 20 hộ (99 nhân khẩu) còn lại đến nơi an toàn.

Khu vực đồi Pu Già, bản Lốc Tong xuất hiện các vết nứt. Ảnh: Gia Hân.

Tại bản Trung Xuân, hiện tượng nứt, sụt lún xuất hiện trên sườn đồi Lắc Trang, khu Piềng Chang và đồi Đông Pem, khu Phú Nam, gây ảnh hưởng tới 30 hộ/111 nhân khẩu. Trong đó, vết nứt tại đồi Lắc Trang dài khoảng 250m (sâu 0,7 - 1,0m) và tại đồi Đông Pem dài khoảng 150m (sâu 0,5 - 1,2m).

Để bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND xã Trung Hạ thực hiện sơ tán các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng theo phương châm "4 tại chỗ", cắm biển cảnh báo, lập rào chắn và quản lý không để người dân quay lại khu vực khi chưa bảo đảm an toàn.

Xã Trung Hạ sơ tán các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Gia Hân.

Về phương án lâu dài, UBND xã Trung Hạ được giao phối hợp khảo sát địa điểm để lập phương án xây dựng khu tái định cư tập trung cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, Sở Xây dựng và các đơn vị quản lý đường bộ theo dõi diễn biến địa chất để có biện pháp bảo vệ và bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 217.

Các sở Nông nghiệp và môi trường, Tài chính, Y tế phối hợp hướng dẫn địa phương thực hiện các biện pháp hỗ trợ theo quy định.