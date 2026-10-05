Nhiều tỉnh miền Trung dự kiến có mưa lớn

Ghi nhận cho thấy, ngày 5-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 160mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định: Ngày và đêm 6-10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung dự kiến sẽ có mưa lớn trong những ngày tới. Ảnh minh họa.

Sang ngày và đêm 7-10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa lớn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, chiều 5-10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.