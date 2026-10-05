Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Dòng xe cộ đông đúc tại khu vực lân cận cổng khu Liên hợp Thể thao Gelora Bung Karno. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

Theo cảnh sát Jakarta, trong ngày 5/10 có gần 60 sự kiện, hoạt động diễn ra tại Jakarta và các khu vực lân cận. Trong số này, khu liên hợp thể thao GBK được xác định là một trong những điểm có nguy cơ ùn tắc cao, đặc biệt từ đầu giờ chiều khi người hâm mộ bắt đầu đổ về sân theo dõi các trận đấu.

Để bảo đảm giao thông và hạn chế ùn tắc, cảnh sát Jakarta triển khai các phương án phân luồng, điều tiết phương tiện tại những tuyến đường dẫn vào khu vực GBK. Người dân được khuyến cáo hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, chủ động tránh các tuyến đường xung quanh sân vận động nếu không có nhu cầu đến khu vực này hoặc lựa chọn các tuyến đường thay thế.

Trong bối cảnh lượng người đổ về GBK được dự báo tăng cao, giao thông công cộng được khuyến khích sử dụng nhằm giảm sức ép lên hệ thống đường bộ. Công ty Tàu điện ngầm Jakarta (MRT Jakarta) đã triển khai “Garuda Special Lane” – lối đi riêng dành cho khán giả có vé các trận đấu diễn ra tại GBK.

Tại ga Istora Mandiri, một trong những ga MRT thuận tiện để tiếp cận khu vực GBK, lực lượng an ninh và nhân viên nhà ga được bố trí để hướng dẫn dòng người, tránh ùn tắc.

Ông Rudin, nhân viên an ninh tại ga Istora cho biết, nhà ga bố trí cổng riêng dành cho người hâm mộ có vé xem các trận đấu. Theo ông, việc tổ chức làn đi riêng giúp dòng người di chuyển thuận lợi, đồng thời hạn chế ảnh hưởng tới hành khách sử dụng MRT cho các nhu cầu khác.

Việc tăng cường sử dụng MRT được xem là một trong những giải pháp giúp giảm lượng phương tiện cá nhân trên đường phố Jakarta trong ngày diễn ra đồng thời nhiều sự kiện lớn. Với hàng chục nghìn khán giả dự kiến đến GBK, việc lựa chọn phương tiện công cộng cũng giúp người hâm mộ chủ động hơn trong việc tiếp cận sân vận động trước giờ bóng lăn.

Nhà chức trách Jakarta khuyến cáo người dân, đặc biệt những người không có nhu cầu đến GBK, nên chủ động thay đổi thời gian, phương tiện hoặc lộ trình di chuyển để tránh những tuyến đường có khả năng ùn tắc cao, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trong một ngày Indonesia diễn ra đồng thời nhiều hoạt động quy mô lớn.

Cảnh sát dự báo lượng người tập trung tại khu vực GBK có thể duy trì ở mức cao trong nhiều giờ do một vé được sử dụng cho cả trận tranh giải Ba và trận chung kết tranh ngôi vô địch. Trận tranh hạng Ba giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia bắt đầu lúc 16 giờ, trước khi trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ.

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho hai trận đấu, Cảnh sát Jakarta đã huy động hơn 10.000 nhân viên thuộc các lực lượng phối hợp, bố trí tại các tuyến đường dẫn vào sân, khu vực cổng vào, khán đài, các điểm tập trung cổ động viên và những tuyến giao thông xung quanh khu vực Senayan.

Tại các tuyến đường quanh GBK, cảnh sát Jakarta phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, phân luồng và hướng dẫn phương tiện nhằm duy trì lưu thông. Người dân được khuyến cáo chủ động điều chỉnh thời gian di chuyển, lựa chọn phương tiện công cộng và tránh các khu vực có nguy cơ tập trung đông người.