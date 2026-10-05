Lưu lượng xe cao tốc Bắc-Nam giảm trong tháng 9

Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Nguồn: Vietnam+)

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông trong tháng 9/2026 đạt khoảng 13,6 triệu lượt xe, giảm 14,4% so với mức 15,9 triệu lượt của tháng 8.

Cùng thời gian, lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 1 cũng giảm 11,2%, từ 7,5 triệu xuống 6,6 triệu lượt xe.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mức giảm này chủ yếu xuất phát từ yếu tố mùa vụ. Tháng 8 là thời điểm cuối kỳ nghỉ Hè, nhu cầu du lịch cao và trùng với những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Sang tháng 9, học sinh, sinh viên trở lại trường, nhu cầu đi lại đường dài giảm.

Tuy nhiên, nếu tính từ thời điểm bắt đầu thu phí trên cao tốc vào tháng 3/2026, lưu lượng xe trong tháng 9 vẫn cao hơn 3,7% so với mức bình quân 7 tháng từ tháng 3-9, tương ứng 13,6 triệu lượt so với 13,1 triệu lượt xe/tháng.

Theo cơ quan quản lý đường bộ, số liệu này cho thấy cao tốc tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển trên hành lang Bắc-Nam. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu để có đánh giá đầy đủ hơn về xu hướng lưu lượng phương tiện.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện ý kiến cho rằng lượng xe đi cao tốc giảm mạnh do người điều khiển phương tiện lo ngại bị xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn, đồng thời mức phí cao tốc cao.

Về khoảng cách an toàn, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng việc duy trì khoảng cách giữa các phương tiện khi lưu thông trên đường bộ, đặc biệt là đường cao tốc, là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phù hợp với các quy định hiện hành.

Xe lưu thông qua trạm thu phí cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan; tăng cường phổ biến quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn trong đào tạo lái xe và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Đối với mức phí cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết các đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư áp dụng mức phí theo Nghị định số 130/2024/NĐ-CP, căn cứ nhóm phương tiện và tiêu chuẩn kỹ thuật của từng tuyến.

Mức phí hiện dao động từ 900-1.300 đồng/xe/km. Theo cơ quan quản lý, mức thu được tính toán nhằm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, chủ yếu để bù đắp một phần chi phí vận hành, bảo trì và tái đầu tư phát triển hệ thống cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và lựa chọn tuyến đường phù hợp để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.