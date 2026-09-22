Phố Hàng Mã đông nghịt

Những ngày cuối tuần cận Tết Trung thu, hàng nghìn du khách và người dân đổ về phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tham quan, mua sắm. Các cửa tiệm được trang trí lung linh màu sắc, bày bán hàng nghìn sản phẩm phụ kiện, đồ chơi theo chủ đề Trung thu.

Tuyến phố dài khoảng 300 m chật ních người tham quan tối 20/9. Theo UBND phường Hoàn Kiếm, phố Hàng Mã thực hiện cấm đường đoạn từ Hàng Đường đến Hàng Cót để tổ chức Chợ Trung thu truyền thống phục vụ người dân, du khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm đến hết 25/9.

Nhiều thời điểm, con phố không còn khoảng trống để di chuyển, nhiều em nhỏ được phụ huynh cõng trên vai để tránh đi lạc.

Các gian hàng trên phố Hàng Mã ghi nhận lượng khách hàng tăng đột biến tối 20/9.

Các gian hàng được bố trí dọc hai bên phố. Đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân và nhiều loại đồ chơi mang đậm nét văn hóa truyền thống khác được bày kín trước cửa, góp phần tạo nên không khí đặc trưng của Trung thu Hà Nội. Các sản phẩm đa dạng mẫu mã, có giá từ 50.000 đến vài trăm nghìn đồng.

Sinh sống và lớn lên tại Hà Nội, chị Mai Thu (áo đen, 28 tuổi, phường Vĩnh Tuy) cứ Trung thu là lên phố Hàng Mã chơi. Năm nay, chị nhận thấy điểm khác biệt so với mọi năm là các cửa hàng hạn chế bày bán hàng hóa ra phía ngoài, tránh lấn chiếm vỉa hè. "Cuối tuần tôi đến, tuyến phố được ngăn lại để làm phố đi bộ. Không khí vẫn đông vui và nhộn nhịp như một phần đặc trưng của Hàng Mã mỗi dịp Trung thu", chị Thu nói.

Tại phố Hàng Mã đoạn giao với phố Hàng Đồng, đoàn múa lân tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn sôi động, thu hút đông đảo người xem.

Phố Hàng Mã luôn là điểm đến yêu thích của những bạn trẻ thích check-in, chụp ảnh mỗi dịp Trung thu. Nhiều bạn trẻ mua phụ kiện tại các cửa hàng để được chủ quán cho phép chụp ảnh.

Một số cửa hàng treo bảng thông báo không gian chụp ảnh chỉ dành cho khách đã mua đồ nhằm tránh tình trạng chen chúc, gây cản trở người dân tham quan, mua sắm.

"So với những năm trước, tôi cảm nhận việc chụp ảnh tại các cửa hàng năm nay thoải mái hơn. Chỉ cần mua đồ và trao đổi thiện chí, các chủ quán nhiệt tình, vui vẻ tạo điều kiện cho khách chụp hình. Tôi vừa mua được một món đồ với giá khoảng 40.000 đồng. Nhìn chung, các mặt hàng ở đây khá đa dạng và giá cả hợp lý", Trần Thị Thuận (21 tuổi, phường Khương Liệt) chia sẻ.

Bên cạnh chợ Trung thu truyền thống, khu phố cổ Hà Nội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa Trung thu khác, gồm chương trình "Lưu trăng phố cổ 2026" tại số 22 Hàng Buồm, không gian "Đón trăng" tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây và không gian sáng tạo về đầu sư tử truyền thống tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ.