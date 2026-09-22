Giám đốc lương gần 30 triệu/tháng bị điều xuống nhân viên xưởng, rồi bị sa thải

Từ mức lương gần 30 triệu/tháng đến bị điều chuyển, đình chỉ rồi bị sa thải

Ông Phạm Bá T. (TPHCM) bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH I. Việt Nam từ ngày 2/3/2009. Đến ngày 2/5/2011, ông ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Từ ngày 2/1/2020, mức lương của ông được nâng lên tổng cộng 29,37 triệu đồng/tháng.

Ngày 3/8/2020, Công ty TNHH I. Việt Nam ra quyết định điều chuyển ông T. từ vị trí giám đốc sang nhân viên xưởng. Ông T. khiếu nại và ngày 27/8/2020, công ty ra quyết định giải quyết khiếu nại, thu hồi quyết định điều chuyển, đồng thời tạm đình chỉ công việc ông trong 30 ngày.

Ngày 30/9/2020, công ty thông báo ông T. trở lại làm việc từ ngày 6/10/2020. Theo trình bày của ông T., trong ba ngày 6-8/10, công ty bố trí ông ngồi trong một phòng trưng bày, không phải phòng làm việc. Trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế, các thiết bị điện không được bật và có nhân viên bảo vệ đứng bên ngoài. Ông cho biết, mình bị buộc ngồi tại chỗ cho đến hết giờ làm.

Khi sử dụng điện thoại di động và máy tính cá nhân, ông bị lập biên bản vì sử dụng với mục đích cá nhân, trái nội quy. Do đó, từ ngày 9/10/2020, ông không đến công ty nữa.

Ngày 28/10/2020, Công ty TNHH I. Việt Nam họp xét kỷ luật và đến ngày 1/11/2020 ban hành quyết định sa thải ông T. do tự ý nghỉ việc từ ngày 13 đến 27/10/2020, không có lý do chính đáng.

Lương gần 30 triệu/tháng, một giám đốc bị điều chuyển xuống làm nhân viên xưởng rồi nhận quyết định sa thải. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ông T. khởi kiện, yêu cầu tuyên quyết định sa thải trái pháp luật và bồi thường tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, danh dự... với tổng số tiền hơn 862,4 triệu đồng.

Công ty không đồng ý. Phía công ty xác nhận về thời gian làm việc của ông T. tại công ty, mức lương, công việc phải làm đúng như ông đã trình bày. Riêng về vấn đề chức vụ của ông T., theo phụ lục hợp đồng năm 2018 là chức vụ phó giám đốc chứ không phải giám đốc, và phụ lục hợp đồng năm 2020 thì không còn chức danh phó giám đốc nữa và bộ phận làm việc là quản lý sản xuất.

Công ty cho rằng ông T. đã nghỉ từ ngày 9 đến 27/10/2020, vi phạm nội quy khi tự ý nghỉ việc quá 5 ngày trong tháng. Phía công ty bác việc ông T. bị giam giữ, ngược đãi và cho rằng vẫn bố trí phòng làm việc nhưng chưa giao việc.

Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông T. Ông kháng cáo nhưng tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Giám đốc thẩm chỉ ra hàng loạt vi phạm, hủy 2 bản án

Ngày 11/3/2025, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TPHCM xét xử giám đốc thẩm theo kháng nghị của Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM

Do ông T. là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, HĐXX cho rằng việc kỷ luật sa thải ông phải được thỏa thuận bằng văn bản với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Tuy nhiên, công ty không thực hiện việc này và không có văn bản thỏa thuận với công đoàn cơ sở, là trái quy định.

HĐXX cũng xem xét quá trình công ty điều chuyển và tạm đình chỉ công việc đối với ông T.

Theo nhận định của HĐXX, việc công ty điều chuyển ông T. từ vị trí giám đốc sang nhân viên xưởng thực chất là cách chức. Công ty không thực hiện đúng quy trình xử lý kỷ luật đối với việc cách chức mà HĐXX cho rằng đã “cố tình lách luật”.

Sau khi ông T. khiếu nại, công ty thu hồi quyết định điều chuyển và tạm đình chỉ công việc ông trong 30 ngày. Tuy nhiên, công ty thừa nhận khi tạm đình chỉ không tham khảo ý kiến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

HĐXX xác định việc này không đúng khoản 1 Điều 129 Bộ luật Lao động 2012, theo đó việc tạm đình chỉ công việc người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Đáng chú ý, đối với nội dung ông T. cho rằng mình bị chèn ép, ngược đãi trong những ngày trở lại công ty, HĐXX đã xem xét nhiều tài liệu, chứng cứ.

Trong đó có báo cáo của Công đoàn Công ty TNHH I. Việt Nam về việc chủ doanh nghiệp có hành vi áp bức, chèn ép người lao động và vi phạm pháp luật; công văn của Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh yêu cầu công ty chấm dứt hành vi trái quy định pháp luật; báo cáo của Công đoàn công ty về việc kỷ luật ông T.; công văn của Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh; các video do ông T. cung cấp cùng lời khai của những người làm chứng.

Từ các tài liệu này, HĐXX giám đốc thẩm kết luận có đủ cơ sở xác định Công ty TNHH I. Việt Nam đã có hành vi chèn ép, ngược đãi ông T. Việc này vi phạm quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 về hành vi bị nghiêm cấm là ngược đãi người lao động.

Từ những sai phạm trên, HĐXX xác định quyết định sa thải ông T. của Công ty TNHH I. Việt Nam là trái quy định pháp luật.

TAND cấp cao tại TPHCM chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM, hủy bản án lao động phúc thẩm ngày 31/8/2022 của TAND tỉnh Tây Ninh và hủy bản án lao động sơ thẩm ngày 6/6/2022 của TAND huyện BT, tỉnh Tây Ninh.

Hồ sơ vụ án được giao về cho TAND huyện BT, tỉnh Tây Ninh giải quyết lại.

(Bài viết dựa trên Quyết định giám đốc thẩm số 01/2025/LĐ-GĐT ngày 11/3/2025 của TAND cấp cao tại TPHCM).